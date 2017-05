Uudised

Jäätmejaama toodud kirst pärines linnateatrist

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 16. mai 2017. Kirstu moodi rekvisiit Kudjape jäätmejaamas. FOTO: FB/Märgatud Saaremaal Möödunud nädalal toodi Kudjape jäätmejaama kirst. Taolist asja just tihti sinna ei satu, ent Meie Maal õnnestus tuvastada, kes eseme sinna toimetas.



Väljastpoolt on kirst dekoratiivsete kaunistustega ja näeb välja nagu ehtne. OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam juhatuse liikme Urmas Meeritsa sõnul ei ole tegemist siiski päris ehk klassikalises mõistes puidust kirstuga, vaid vahtplastist rekvisiidiga. Kirst lõhutakse ära ja viiakse edasi Pärnumaale Paikre jäätmekäitluskeskusesse.



“Ju see kusagilt rekvisiidilaost toodi. Oleks päris kirst olnud, et kellelegi pole suurus sobinud... Meile tuuakse klavereid ja igasugust muud värki. Midagi üllatavat siin ei ole. Toodud on kõiki asju peale laipade,” ütles Meerits.



Seisis jalus



Ette on tulnud sedagi, et keegi on sokutanud jäätmejaama lõhkekehi. “Neid ehk polegi otseselt toodud, aga on koormatest avastatud. Mõned asjad on ka toodud ja ise ära mindud. Oleme siis demineerijad kohale kutsunud,” lisas ta näiteks valgusrakettide kohta.



Meie Maa uuris Kuressaare Linnateatrist, kas kirst-rekvisiit võib pärineda neilt. Teatri direktor Piret Rauk tunnistas, et tõepoolest korrastati teatri laoruume, kuna kraami on aegade jooksul sinna liiga palju kogunenud.



“Nii tuleb osa asju niiöelda üle parda visata. Meie rekvisiitide hulgas oli kirst küll,” märkis Rauk.



Teiste teatri töötajate jutust koorus välja, et kunagi muuseumist saadud kirst-rekvisiit, mis prügimäele viidi, pärinebki Kuressaare Linnateatri laoruumist. Üheski etenduses pole kirstu kasutatud ja see seisis laoruumis jalus.



