Lahkus teles rahvast naerutanud Salme Poopuu

Teisipäev, 16. mai 2017.



Kodumaise noortesarja "Ühikarotid" üks meeldejäävamaid osalisi, teravkeelset ühikamutti kehastanud Salme Poopuu (pildil) on meie seast lahkunud.



Viimastel aastatel puges naine eestlaste südametesse küll näitlemisega sarjades “Ühikarotid” ja “Köök”, ent filmides lõi ta põhiliselt kaasa siiski administraatori, teise režissööri või filmidirektori asetäitjana. Salme Poopuu sündis 18. oktoobril 1939 Saaremaal Rahtla külas. Ligi 40 mängu- ja dokfilmi juures mitmesugustes ametites olnud naist on nimetatud Eesti filminduse grand old lady’ks ning oma eluajal aitas ta kaasa umbes kuuekümne mängu- ja tõsielufilmi valmimisele.Tema filmiprojektide hulka kuulusid näiteks “Metskuninganna”, “Ferdinand”, “Somnambuul”, “Täna öösel me ei maga”, “Noor pensionär”, “Jonathan Austraaliast”, “Vasaku jala reede” ning möödunud aastal linastunud “Luuraja ja luuletaja”.Viimastel aastatel puges naine eestlaste südametesse küll näitlemisega sarjades “Ühikarotid” ja “Köök”, ent filmides lõi ta põhiliselt kaasa siiski administraatori, teise režissööri või filmidirektori asetäitjana.

