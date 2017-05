Uudised

Laatadelt üle 3000 euro

Teisipäev, 16. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 16. mai 2017. Nädalavahetusel toimunud Sakla saialaadal koguti heategevuseks 250 eurot. FOTO: Jaanus Mägi Laupäeval toimus traditsiooniline Lions-klubi kevadlaat, millega koguti heategevuseks üle 3000 euro.



“Laat oli edukas, umbes eelmise aasta tasemel või isegi veidi parem. Ilm oli väga kena, rahvast oli palju ja müüjaid oli 83. See on üks suuremaid numbreid,” rääkis LC Kuressaare president Mati Leis.



Ta ütles, et numbreid pole küll veel täpselt kokku löödud, kuid summa ületab 3000 euro piiri, mis on tubli tulemus.



Heategevussumma kogunes kokku laada kohatasudest, heategevuslikust loteriist, kohvikumüügist ja annetustest. See raha ei ole mõeldud konkreetse heategevusaktsiooni jaoks.



Raha pannakse fondi ja kasutatakse jooksvalt vastavalt vajadusele erinevate projektide jaoks.



Juunis plaanitakse Perekodu lastega teha väljasõit Mändjala randa, kus üheskoos grillitakse. Klubi võtab suvel puhkuse ja alustab tööd uuesti augustis.



Laupäeval toimus Valjalas Sakla saialaat, millega koguti raha Valjala põhikooli MTÜ Meie Laste Tuleviku Heaks toetuseks. Kokku annetati MTÜ-le 250 eurot.



Müüjaid oli väljas pea paarkümmend ja ostjaid käis laadalt läbi sadakond. Lisaks müügile toimus kohapeal põnev kultuuriprogramm.



