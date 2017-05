Uudised

Vilsandi liinilaev saab EAS-i toel uue mootori

Teisipäev, 16. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 16. mai 2017. Väikelaev Vilsandi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) 11 000 euro suuruse toetuse saanud Vilsandi ja Saaremaa vahel Papissaare-Vikati-Papissaare liinil reisijaid vedaval väikelaeval nimega Vilsandi vahetatakse mai lõpus mootor.



Kihelkonna vallale kuuluvast Papissaare sadamast väljuva kuni 11 reisijat mahutava väikelaeva mootori kogumaksumus on 13 188 eurot, millest EAS toetab ostu 11 000 euroga. “Vana mootor hakkab juba nõrgaks jääma ja uue hooaja alguseks tuleb see välja vahetada,” ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam BNS-ile.



Kuna liinil toimuvad veod mai lõpuni kolm korda nädalas, siis pausi vedudesse seoses mootori vahetusega tema sõnul ei teki. “Meil oli ka taotluses välja kirjutatud, et vahetus oleks ühe päeva töö,” sõnas Aardam.



Alates 1. juunist hakkab Vilsandi sõitma Saaremaa ja Vilsandi saare vahet neli korda nädalas. Kihelkonna vallale kuuluvast Papissaare sadamast väljuva kuni 11 reisijat mahutava väikelaeva mootori kogumaksumus on 13 188 eurot, millest EAS toetab ostu 11 000 euroga. “Vana mootor hakkab juba nõrgaks jääma ja uue hooaja alguseks tuleb see välja vahetada,” ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam BNS-ile.Kuna liinil toimuvad veod mai lõpuni kolm korda nädalas, siis pausi vedudesse seoses mootori vahetusega tema sõnul ei teki. “Meil oli ka taotluses välja kirjutatud, et vahetus oleks ühe päeva töö,” sõnas Aardam.Alates 1. juunist hakkab Vilsandi sõitma Saaremaa ja Vilsandi saare vahet neli korda nädalas.

Veel artikleid samast teemast »