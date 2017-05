Uudised

Tallinna Sadama süüasja materjalid jõuavad kaitsjateni

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Autor: BNS / MM Esmaspäev, 15. mai 2017. Allan Kiil. FOTO: Delfi BNS-i andmetel on Tallinna Sadama eksjuhtide Ain Kaljuranna ning Allan Kiili süüasja kohtueelne menetlus lõppjärgus ning toimikud liiguvad kaitsjatele veel maikuu jooksul.



Kinnitamata andmetel võivad kaitsjad toimikumaterjalid tutvumiseks kätte saada maikuu neljandal nädalal.



See tähendab, et kaitsjatel avaneb esmakordne võimalus aimu saada, milliseid süütõendeid on kohtueelsel uurimisel nende kaitsealuste kohta kogutud ning ühtlasi saavad nad esitada taotlusi, näiteks süüasja lõpetamiseks, täiendavate ekspertiiside määramiseks, tunnistajate lisamiseks ja nii edasi.



Riigiprokuratuur ei soovinud enne kohtueelse menetluse lõppemist BNS-ile kommenteerida, millal materjalid kaitsjateni jõuavad.



Allan Kiili kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul on tema olnud seni kohtueelse menetluse lõpuaja osas teadmatuses.



“Algselt öeldi välja, et menetlus jõuab lõpule märtsiks, siis kirjutas ERR, et see juhtub aprillis, kuid selle info lükkas riigiprokuratuur ümber,” ütles Pilv BNS-ile.

Pilvele teadaolevalt on kogutud süümaterjali maht ligi 80 köidet.



“Kui see nii on, siis oleks loogiline, et kaitsjatele antakse aega nendega tutvumiseks ja vajadusel taotluste esitamiseks vähemalt kaks kuud. Seega pole reaalne, et süüasi enne suve saabumist kohtusse jõuab,” arutles Pilv.



Tema sõnul on tema kaitsealuse Allan Kiiliga tehtud viimase aasta jooksul vaid üks menetlustoiming, kui talle tutvustati möödunud talvel lõplikku kahtlustust. “Muus osas on menetluses kaitsjate jaoks valitsenud vaikus,” lisas Pilv.



Kaitsepolitsei pidas Tallinna Sadama juhatuse endised liikmed Allan Kiili ja Ain Kaljuranna kinni tunamullu 26. augustil. Samal päeval peeti kinni ka kolm altkäemaksu andmises ja kolm selle vahendamises kahtlustatavat.



Nemad pääsesid sama aasta 28. augustiks kõik vabadusse. Hiljem on kahtlustuse saanud ka kaks Poola laevatehasega seotud isikut, samuti toimub menetlus Türgi suunal.



Riigiprokuratuuri kinnitusel käivitus kriminaalmenetlus Kiili ja Kaljuranna tegevuse uurimiseks küll 2016. aastal, kuid kogutud tõendid annavad alust arvata, et võimalikud korruptiivsed tehingud ulatuvad juba aastasse 2009.



Riigiprokuratuuri kinnitusel käivitus kriminaalmenetlus Kiili ja Kaljuranna tegevuse uurimiseks küll 2016. aastal, kuid kogutud tõendid annavad alust arvata, et võimalikud korruptiivsed tehingud ulatuvad juba aastasse 2009.

Kahtlustuse keskne tehing on riigiprokuratuuri kinnitusel parvlaevahange ning uurimisandmetel tekitab kahtlusi laevade tellimine nii Poolast kui ka Türgist.

