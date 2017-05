Uudised

Joobnud autorooli ei kippunud

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 15. mai 2017. Foto on illustratiivne. Nädalavahetus möödus politseile positiivses võtmes selles osas, mis puudutab liiklust. Nimelt ei tulnud politseil pühapäeva lõunase seisuga alustada ühtegi süüteomenetlust joobes või juhtimisõiguseta juhtide suhtes ning samuti lubatud suurima sõidukiiruse ületamise tõttu.



“Samuti ei tabatud ühtegi joobes sõidukijuhti reede tööpäeva lõpus Kuressaares läbi viidud reidi “kõik puhuvad” käigus,” rõõmustas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk.



Kõige töisemaks kujunes korrakaitsjatele reedene öö vastu laupäeva, kui linnas oli palju rahvast ja ei puudunud ka omavahelised tõuklemised. Kella 4.55 paiku tekkis rüselus Kodulinna Lokaali ees kahe noormehe vahel, kus politsei kiirelt sekkus ja lahutas osapooled.



Laupäeva õhtul kutsuti politseipatrull Kuressaare linnas asuva eramu juurde, kus endine elukaaslane, 58-aastane mees tülitas naist. Patrulli saabudes oli mees jõudnud lahkuda.



Sõidukit loobiti munadega



Pühapäeva hommikul kell 7.32 sai politsei väljakutse Lääne-Saare vallas olevasse asulasse, kus kannatanu sõidukit oli loobitud toorete kanamunadega. Varalist kahju küll tekkinud ei ole sõiduki omanikule, kuid selline tegu on karistatav avaliku korra muu rikkumisena.



Nädalavahetusel tõi ilma soojenemine kaasa ka mitmeid joobes isikutega seotud väljakutseid. Kahel juhul pidas politseipatrull vajalikuks isikud kainenema toimetada. Mõlemal korral oli tegemist meestega.



