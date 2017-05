Uudised

Pöide vald valis tegusaima naise

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 13. mai 2017. Eine Järmut on nelja lapse ema, kes tegutseb perefirmas ja hoiab end ka muul viisil tegusana. FOTO: Maire Käärid Pöide vald valis selle aasta tegusaimaks naiseks Eine Järmuti.



Naisele endale oli tiitel äärmiselt suureks üllatuseks. “Esiteks mõtlesin, et ma ju tõesti pole midagi erilist teinud, et mina see olema pean. Olen siiamaani loksutatud,” sõnas Eine Järmut Meie Maale.



Selle peale, kas nüüd emadepäev ka erilisem tuleb, vastas Järmut, et kindlasti.

“Arvan, et selleks ajaks on uudis kohale jõudnud ja pidu palju suurem,” tunnistas ta lõbusalt.



Järmut peab koos abikaasa Jaanus Järmutiga ettevõtet OÜ Artwood, kus valmistatakse kadakast suveniire ja tarbeesemeid.



