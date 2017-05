Uudised

Jysk saarelt juhatajat ei leidnud

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 13. mai 2017. JYSK-i kaupluse ehitamine. FOTO: Valmar Voolaid Veel enne jaanipäeva, juunikuus plaanib rahvusvaheline kodutarvete jaekett Jysk avada oma kümnenda kaupluse Eestis, sedapuhku Saaremaal Kuressaares.



Jyski Baltimaade ja Valgevene turundusjuht Anželika Zorina kinnitas Meie Maale, et tänaseks on selge, et kaupluses hakkab tööle kümme põhikohaga ja kaks hooajalist töötajat.



Kokku laekus Zorina sõnul kümnele loodavale töökohale 216 sooviavaldust, millest juhataja ja vahetuse vanema kohale kandideeris kokku 16 inimest. “Olles sooviavaldustega lähemalt tutvunud, nägime, et nii poe juhataja kui vahetuse vanema kohale leidub meie oma meeskonnast mitmeid sobivaid kandidaate, kes on paistnud silma kõrge motivatsiooni, kirgliku töössesuhtumise ja väärtusliku teadmistepagasi poolest,” nentis ta.



