Saaremaa päästekomandod saavad uued paakautod

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: MM Laupäev, 13. mai 2017. Orissaare ja Kihelkonna uued autod Virtsus praamijärjekorras. FOTO: erakogu Eestis saab käesoleval aastal suurem osa riiklikest päästekomandodest endale uued paakautod. Kuressaare sai juba varem ja eile õhtul jõudsid ka teised kaks masinat kohale.



Kuressaare päästeosakonna juhataja Margus Lindmäe kinnitas, et kui Kuressaare sai oma uued paakautod mõned kuud tagasi kätte, siis nüüd saabusid ka Orissaare ja Kihelkonna masin – kummalegi üks.



Igal riiklikul tuletõrjekomandol on põhiauto ja paakauto. “Praegu vahetatakse välja paakautod, nii et suurem osa riiklikest komandodest saab uued masinad,” selgitas ta, lisades, et Saaremaal vedas, et kõik kolm komandot uued autod said.



Vanad lähevad mandrile ja toimetavad seal edasi. "Vanad paremad jäävad veel riigi teenistusse ja valiti välja kohad, kuhu need kolivad," sõnas Lindmäe.

