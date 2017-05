Uudised

Kuivastu sadamast kivivilla varastanule tingimisi vangistus

Laupäev, 13. mai 2017.



Mullu septembris Kuivastu sadama territooriumilt hoone soojustamiseks mõeldud 90 pakki Paroc kivivilla varastanud mees sai kohtus karistuseks tingimisi vangistuse.



Kohtuotsuse järgi varastas Jaan Mitrauskis möödunud aasta 9. septembril kella 0.30–4 ajal tegutsedes koos uurimise käigus tuvastamata isikuga Kuivastu sadamast 90 pakki OÜ Ores Ehitusele kuuluvat kivivilla Paroc 565-Extra, mis oli ostetud K-Rautast. Kuriteoga tekitati firmale 1320 euro suurune kahju.



Kohus tunnistas Mitrauskise süüdi grupis toime pandud varguses ja karistas teda kaheksakuulise vangistusega tingimisi poolteiseaastase katseajaga. Kohus mõistis mehelt OÜ Ores Ehitus kasuks välja 1320 eurot ning lisaks menetluskuludena riigituludesse 705 eurot sundraha ja 192 eurot kaitsjatasu. Menetluskulud lubas kohus Mitrauskisel tasuda osamaksetena aasta jooksul.



Kivivill asus ladustatuna aluste peal garaaži ja töökoja otsas asuval platsil ja oli mõeldud Kuivastu sadamas varem politsei kasutuses olnud hoone, kus sügisel ehitati teist korrust bürooruumide tarvis, soojustamiseks.



Sadamakapten avastas varguse



Varguse avastas mullu 9. septembri hommikul Kuivastu sadama kapten Valdur Häng. Alles oli jäetud vaid tühjad alused.



“Läksin hommikul töökoja juurde, kui nägin, et kivivill on kadunud. Esimese mõttena käis peast läbi, et mehed on usinasti tööd teinud ja villa juba paika pannud,” rääkis Häng septembris Meie Maale.



Autor: Ahto Jakson

