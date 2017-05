Uudised

“Põrgu Jaani” filmivõtted lõpusirgel

Laupäev, 13. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 13. mai 2017. Paremal ootavad Peeter Volkonski (prillidega) ja Egon Nuter (pika sinise kuuega) uue võtte algust ning kaamera ees vasakul valmistub Pääru Oja oma osaks. FOTO: Valmar Voolaid Märtsis alustatud “Põrgu Jaani” filmivõtted on lõpusirgele jõudmas ja siiamaani on võttegrupil ilmaga vedanud. Lisaks näitlejatele tuli Saaremaa rannaoludega tutvuma ka kõigi südamed võitnud härg Hugo.



Ilmaga on filmitegijatel vedanud, sest tänavune külm kevad sobib hästi kujutama sellist mitte väga rohelist aasta-aega. “Inimestel on külmaga raskem, aga loo jaoks on see hea olnud, sest paigad on säilinud natuke anonüümse ilmega kohtadena,” selgitas Filmi tootmisjuht Lili Pilt selgitas.



Läänemaal tuli aga vahepeal veega lund tõrjuda, et need hetked muude kaadritega ühtiksid. Ükskord oli tuul öövõtetel nii vali, et filmimine tuli katkestada. Siiski arvab Pilt, et kaks ja pool kuud on õnneks läinud ja tempo on olnud mõnusalt töine.



Loomadest on filmis kasutatud härg Hugot, kes vankrit veab, kanu ja viit hobust, kellest üks on paruni ratsu.



Palju meisterdamist



Mõisa võteteks tuli ajastutruu mööbli ja esemetega sisustada lausa kümme ruumi. See oli tootmisjuhi sõnul omaette katsumus, et nii palju rekvisiite leida ja kokku sobitada. Härjavanker saadi laenata, aga üks hobuvanker meisterdati täitsa ise. Lisaks tuli leida vanamoodne teleskoop, millega filmis tähti uuriti.



Filmi kunstnik Matis Mäetalu tõdes, et kõige keerulisem oli leida surnud hobust.



Palju asju tuli tema sõnul ka ise meisterdada, sest neid polegi enam saada.

Mõnes stseenis aitasid priitahtlikud pritsimehed nii vihma tekitada kui tagasid ohutust lõkete juures. Läänemaal toimusid võtted väga liivasel pinnal, kuhu autod kippusid kohati kinni jääma.



Mõisa teenrit Hinrikut kehastav Peeter Volkonski ütles muiates, et pidi liiva kinni jäänud tuletõrjeauto tõttu oma hambaarsti aja edasi lükkama. “Kaadri vahetuse ajal plaaniti tuletõrjeauto teise koha peale liigutada, see aga jäi liiva kinni ja nii, et oleks filmimisel lindile jäänud. Selleks ajaks, kui masin paigast saadi, oli aga valgeks läinud ja võtted lükati edasi,” kirjeldas ta.



Rollide vahetus



Oma rolli kohta ütles Volkonski aga, et tal tuli tegelase tarvis suur muutus läbi teha. “Andres Lepik kui talupoegade järeltulija mängib parunit ja mina kui aadlisuguvõsa esindaja olen tema teener – toimub ränk ümberkehastumine,” seletas ta lustakalt.



Mõisa kupja kingadesse astunud Egon Nuter nentis, et ju tegelases ikka natuke teda ennast ka on. “Kubjas muretseb, et majandus ja majapidamine toimiks. Aga sellisel kehval ajal see ei kipu väga hästi toimima, sest pole ju võtta midagi.”



Filmis on tema sõnul ette tulnud palju toimetamist. “On tuld surmatud ja materdatud, vihma on sadanud pähe ja kraevahele, poriloikudes käidud ning härjaga talitatud,” meenutas ta, lisades, et viimasega pole ta varem lähemalt kokku puutunud, aga loom oli üllatavalt taltsas. “Hugo on täitsa lemmik mul.”



Pärast Saaremaa-võtteid filmitakse tuleval nädalal veel kaks päeva Lääne-Virumaal ja kuu lõpus ühe päeva Läänemaal. “Lääne-Virumaal kasutame Kuijõe mõisa treppi ja koridori, et petta meie mõisa kahekorruseliseks. Läänemaal jäi üks tehniline võte ilma pärast ära ja nüüd peame vaatama, millal eriefektide meeskonnal on võimalik uuesti kohale tulla.”



Peategelast Jaani kehastab filmis Meelis Rämmeld, teist keskset tegelast ehk parunit mängib Andres Lepik. Lisaks löövad filmis kaasa Pääru Oja, Egon Nuter, Peeter Volkonski, Adele Taska, Villu Kangur, Anne Türnpu ja teised. Ilmaga on filmitegijatel vedanud, sest tänavune külm kevad sobib hästi kujutama sellist mitte väga rohelist aasta-aega. “Inimestel on külmaga raskem, aga loo jaoks on see hea olnud, sest paigad on säilinud natuke anonüümse ilmega kohtadena,” selgitas Filmi tootmisjuht Lili Pilt selgitas.Läänemaal tuli aga vahepeal veega lund tõrjuda, et need hetked muude kaadritega ühtiksid. Ükskord oli tuul öövõtetel nii vali, et filmimine tuli katkestada. Siiski arvab Pilt, et kaks ja pool kuud on õnneks läinud ja tempo on olnud mõnusalt töine.Loomadest on filmis kasutatud härg Hugot, kes vankrit veab, kanu ja viit hobust, kellest üks on paruni ratsu.Mõisa võteteks tuli ajastutruu mööbli ja esemetega sisustada lausa kümme ruumi. See oli tootmisjuhi sõnul omaette katsumus, et nii palju rekvisiite leida ja kokku sobitada. Härjavanker saadi laenata, aga üks hobuvanker meisterdati täitsa ise. Lisaks tuli leida vanamoodne teleskoop, millega filmis tähti uuriti.Filmi kunstnik Matis Mäetalu tõdes, et kõige keerulisem oli leida surnud hobust.Palju asju tuli tema sõnul ka ise meisterdada, sest neid polegi enam saada.Mõnes stseenis aitasid priitahtlikud pritsimehed nii vihma tekitada kui tagasid ohutust lõkete juures. Läänemaal toimusid võtted väga liivasel pinnal, kuhu autod kippusid kohati kinni jääma.Mõisa teenrit Hinrikut kehastav Peeter Volkonski ütles muiates, et pidi liiva kinni jäänud tuletõrjeauto tõttu oma hambaarsti aja edasi lükkama. “Kaadri vahetuse ajal plaaniti tuletõrjeauto teise koha peale liigutada, see aga jäi liiva kinni ja nii, et oleks filmimisel lindile jäänud. Selleks ajaks, kui masin paigast saadi, oli aga valgeks läinud ja võtted lükati edasi,” kirjeldas ta.Oma rolli kohta ütles Volkonski aga, et tal tuli tegelase tarvis suur muutus läbi teha. “Andres Lepik kui talupoegade järeltulija mängib parunit ja mina kui aadlisuguvõsa esindaja olen tema teener – toimub ränk ümberkehastumine,” seletas ta lustakalt.Mõisa kupja kingadesse astunud Egon Nuter nentis, et ju tegelases ikka natuke teda ennast ka on. “Kubjas muretseb, et majandus ja majapidamine toimiks. Aga sellisel kehval ajal see ei kipu väga hästi toimima, sest pole ju võtta midagi.”Filmis on tema sõnul ette tulnud palju toimetamist. “On tuld surmatud ja materdatud, vihma on sadanud pähe ja kraevahele, poriloikudes käidud ning härjaga talitatud,” meenutas ta, lisades, et viimasega pole ta varem lähemalt kokku puutunud, aga loom oli üllatavalt taltsas. “Hugo on täitsa lemmik mul.”Pärast Saaremaa-võtteid filmitakse tuleval nädalal veel kaks päeva Lääne-Virumaal ja kuu lõpus ühe päeva Läänemaal. “Lääne-Virumaal kasutame Kuijõe mõisa treppi ja koridori, et petta meie mõisa kahekorruseliseks. Läänemaal jäi üks tehniline võte ilma pärast ära ja nüüd peame vaatama, millal eriefektide meeskonnal on võimalik uuesti kohale tulla.”Peategelast Jaani kehastab filmis Meelis Rämmeld, teist keskset tegelast ehk parunit mängib Andres Lepik. Lisaks löövad filmis kaasa Pääru Oja, Egon Nuter, Peeter Volkonski, Adele Taska, Villu Kangur, Anne Türnpu ja teised.

Veel artikleid samast teemast »