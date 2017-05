Uudised

Kaasik eelistab Seederit IRL-i juhina

Laupäev, 13. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 13. mai 2017. IRL-i Saaremaa piirkonna esimees Kaido Kaasik eelistab Helir-Valdor Seederi (pildil)kandidatuuri. Samas ükskõik kumb valikutest tänasel erakonna suurkogul läbi läheb, Kaasik pidas mõlemat kandidaati heaks.



“Olen ikka Seedrit toetanud. Oleme temaga pikalt koostööd teinud. Ministrina oli ta väga suur Saaremaa toetaja. Meie arusaamad elukorraldusest lähevad päris hästi kokku,” põhjendas Kaasik oma valikut. Teine kandidaat erakonna esimehe kohale on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Ta on tubli inimene, kes oma naiseliku säraga mõnegi konaruse ära lihvib,” kommenteeris endine maavanem.



Kaasiku sõnul piirkonnasiseselt mingeid juhiseid antud ei ole ja igaüks saab tänasel suurkogul hääletada nii nagu ise soovib.



IRL-i reiting langes ERR-i tellitud küsitluse järgi toetajate seas nelja protsendini ehk kui selle järgi toimuksid riigikogu valimised, siis erakond mandaate enam ei saaks.



“Me ei ela reitingute järgi. Ajame oma asja. Kui inimesed tahavad, siis nad usaldavad, ega reitingud ei juhi riiki. Tavaliselt inimesed valimiste ajal reitingut ei vaata,” sõnas Kaasik. Mis puudutab Saaremaad, siis selle kohta mainis ta, et ega kuninglikku raskeväge siia tule, peab ise hakkama saama.

IRL-i liige Toomas Takkis, kes eelolevatel valimistel on otsustanud kandideerida valimisliidus Saarlane, ei kavatse tänasel suurkogul osaleda. “Ma ei ole taolistel üritustel eriti üldse käinud,” kostis Takkis.



Kas see on vihje erakonnast lahkumise mõtete suunas? Takkise sõnul ei ole see mingi vihje ja ta pole IRL-i esimehekandidaatide peale üldse mõelnudki. “Kuna ma minna ei saa, siis ei ole hakanud juurdlema selle üle, kumba kandidaatidest eelistada,” lausus Takkis.



IRL-i liige Virge Pihel ei lähe erakonna suurkogule. “Ma ei plaani minna isiklikel põhjustel,” ütles ta. Erakonna esimehena näeb ta meelsamini Kaia Iva.



IRL-i Saaremaa piirkonna aseesimees Taavi Kurisoo ei tahtnud erakonna ega selle suurkogu teemal ajalehe veergudel sõna võtta. “Mul on talu asjadega praegu nii palju tegemist,” jäi Kurisoo napisõnaliseks.



IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse liige Ain Saaremäel ei lähe samuti suurkogule. “Mul on kodus toimetada ja tööd teha,” vabandas ta. Oma eelistus tal erakonna juhi kandidaadi suhtes välja ei ole kujunenud. “Selleks oleks pidanud rohkem debatte jälgima ja ennast asjadega kurssi viima,” arvas Saaremäel.



Seevastu IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse liige Tõnu Munk lubas kindlasti suurkogule minna. “Ma ei ole veel otsustanud. Kuulan esinejate kõned kohapeal ära. Mõlemad kandidaadid on ühtemoodi head, mitte väga head, aga head,” märkis Munk.



IRL-i Saaremaa piirkonna arendusjuhi Merle Rekaya sõnul sõidab erakonna tellitud bussiga tänasele suurkogule kümmekond saarlast, neile lisanduvad autodega minejad.



“Viimastel aastatel on Saaremaalt suurkogul osalejate arv olnud 10–20 vahel. Täpne arv selgub kohapeal registreerumise järel. Kipub nii olema, et suurkogu langeb “magusale” ajale, mil paljudel kevadtööd käsil,” tunnistas Rekaya. “Olen ikka Seedrit toetanud. Oleme temaga pikalt koostööd teinud. Ministrina oli ta väga suur Saaremaa toetaja. Meie arusaamad elukorraldusest lähevad päris hästi kokku,” põhjendas Kaasik oma valikut. Teine kandidaat erakonna esimehe kohale on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Ta on tubli inimene, kes oma naiseliku säraga mõnegi konaruse ära lihvib,” kommenteeris endine maavanem.Kaasiku sõnul piirkonnasiseselt mingeid juhiseid antud ei ole ja igaüks saab tänasel suurkogul hääletada nii nagu ise soovib.IRL-i reiting langes ERR-i tellitud küsitluse järgi toetajate seas nelja protsendini ehk kui selle järgi toimuksid riigikogu valimised, siis erakond mandaate enam ei saaks.“Me ei ela reitingute järgi. Ajame oma asja. Kui inimesed tahavad, siis nad usaldavad, ega reitingud ei juhi riiki. Tavaliselt inimesed valimiste ajal reitingut ei vaata,” sõnas Kaasik. Mis puudutab Saaremaad, siis selle kohta mainis ta, et ega kuninglikku raskeväge siia tule, peab ise hakkama saama.IRL-i liige Toomas Takkis, kes eelolevatel valimistel on otsustanud kandideerida valimisliidus Saarlane, ei kavatse tänasel suurkogul osaleda. “Ma ei ole taolistel üritustel eriti üldse käinud,” kostis Takkis.Kas see on vihje erakonnast lahkumise mõtete suunas? Takkise sõnul ei ole see mingi vihje ja ta pole IRL-i esimehekandidaatide peale üldse mõelnudki. “Kuna ma minna ei saa, siis ei ole hakanud juurdlema selle üle, kumba kandidaatidest eelistada,” lausus Takkis.IRL-i liige Virge Pihel ei lähe erakonna suurkogule. “Ma ei plaani minna isiklikel põhjustel,” ütles ta. Erakonna esimehena näeb ta meelsamini Kaia Iva.IRL-i Saaremaa piirkonna aseesimees Taavi Kurisoo ei tahtnud erakonna ega selle suurkogu teemal ajalehe veergudel sõna võtta. “Mul on talu asjadega praegu nii palju tegemist,” jäi Kurisoo napisõnaliseks.IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse liige Ain Saaremäel ei lähe samuti suurkogule. “Mul on kodus toimetada ja tööd teha,” vabandas ta. Oma eelistus tal erakonna juhi kandidaadi suhtes välja ei ole kujunenud. “Selleks oleks pidanud rohkem debatte jälgima ja ennast asjadega kurssi viima,” arvas Saaremäel.Seevastu IRL-i Saaremaa piirkonna juhatuse liige Tõnu Munk lubas kindlasti suurkogule minna. “Ma ei ole veel otsustanud. Kuulan esinejate kõned kohapeal ära. Mõlemad kandidaadid on ühtemoodi head, mitte väga head, aga head,” märkis Munk.IRL-i Saaremaa piirkonna arendusjuhi Merle Rekaya sõnul sõidab erakonna tellitud bussiga tänasele suurkogule kümmekond saarlast, neile lisanduvad autodega minejad.“Viimastel aastatel on Saaremaalt suurkogul osalejate arv olnud 10–20 vahel. Täpne arv selgub kohapeal registreerumise järel. Kipub nii olema, et suurkogu langeb “magusale” ajale, mil paljudel kevadtööd käsil,” tunnistas Rekaya.

Veel artikleid samast teemast »