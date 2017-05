Uudised

Saaremaa naiskodukaitse kogus 1700 eurot

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: MM Laupäev, 13. mai 2017. Tänavu kevadel neljandat korda peetud sinilillekampaaniaga koguti 75 000 eurot, rahaga on kavas toetada vigastatud veterane. Eelmisel aastal koguti kampaaniaga ligi 82 000 eurot.



Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees ütles, et tänavune annetustest kogunenud summa on sama, mis 2015. aastal, mil koguti samuti peaaegu 1700 eurot. Mullu jäi see summa 1200 euro piiresse.



Sinilillesümboolika müügist kogutava tulu suunab ühing sel kevadel lisaks vigastatud veteranide ja nende lähedaste toetamisele ka Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks, Ida-Viru keskhaigla taastusravi osakonnale basseini pääsuks invalifti soetamiseks ja MTÜ Peaasjad tegevuse toetamiseks meeste vaimse tervise edendamisel.



