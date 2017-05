Uudised

Narvakatel eesti keel suus

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 13. mai 2017. Narva Soldino gümnaasiumi 10. klassi õpilastele (vasakult) Jekaterina Sidorovale, Julia Šumeitšukile, Anastassia Popovale ja Darja Nebogatikovale Orissaare gümnaasiumis meeldis. “Me tahame siia tagasi ja just nimelt Orissaarde,” kinnitasid nad. Foto: Valmar Voolaid Kuu aega Orissaare gümnaasiumis eesti keelt õppinud Narva Soldino gümnaasiumi 10. klassi õpilased Jekaterina Sidorova, Anastassia Popova, Julia Šumeitšuk ja Darja Nebogatikova kinnitasid, et nende jaoks oli õpilasvahetus väga kasulik projekt.



“Muidugi õpime eesti keelt edasi,” olid nad pilootprojektiga, mis nad kuuks ajaks Orissaarde tõi, väga rahul. Kui alguses oli neil veidi hirm eesti keeles suhtlemise ees, siis pärast nelja nädalat praktiseerimist tundsid neiud ennast juba üsna kindlalt. “Muidugi oli kasu, kuid on erinevaid inimesi, osa räägib ju kiirelt ja teised aeglaselt,” märkisid nad.



Neiud said enda sõnul tundides räägitust aru. Küsimusele, kuidas neile tundub, kas eesti keele puhul on tegemist keerulise keelega, vastasid nad nagu ühest suust, et ei ole raske. Kõige keerulisemaks pidasid neiud just sõnavara omandamist.



Ainult eesti keeles



Kui tunnid lõppesid, siis harjutasid nad õpilaskodus keelt tihtipeale sealsete õpilastega. Ning ka omavahel suheldes leppisid nad kokku, et näiteks üks päev räägitakse ainult eesti keeles. Ka õpilaskodus elamisega kohanesid piigad ootamatult hästi.



“Kui me alguses arvasime, et on raskem, siis ei olnudki,” rõõmustasid nad. Darjat ja Anastassiat hakkas vaid vaevama koduigatsus. Nemad käisid ka vahepeal kodus, kuid Julia ja Jekaterina viibisid Orissaares neli nädalat järjest. Eile sõitsid noored koju tagasi.



Narvas neil võimalust eesti keelt kõnelda ei ole. Ka nende peredes ei räägita eesti keelt. Kuid kuna tüdrukutel on kindel siht õppida edasi ülikoolis, siis on neil kindel eesmärk – saada keel selgeks.



Ka Orissaare gümnaasiumi õppealajuhataja Hilde Kure sõnul jäid õpetajad tüdrukutega rahule. Kiideti seda, et nad on äärmiselt tublid ning nende keeleõpingud on palju arenenud. “Kui alguses olid nad väga tagasihoidlikud, siis nüüd vastavad nad alati küsimustele ja seda eesti keeles,” kinnitas Kurg.



Kahe kooli erinevusena tõid neiud välja just erinevuse õpilaste arvu vahel – nende koolis õpib tuhat õpilast. Orissaares olid kõik väga lahked ja sõbralikud. Õppealajuhataja sõnul andis selline pilootprojekt juurde palju ka nende kooli õpilastele.



“Meie kooli õpilased teadvustasid selle projektiga Narva olemasolu üldisemas plaanis ja et sinna sattumine ei ole kusagil mägede taga,” nentis Kurg, viidates, et see oli ka õpilastele hea võimalus silmaringi avardada.



Narva neiud aitasid koolis läbi viia ka Euroopa päeva, tegid viktoriini ja tutvustasid ka oma kodukohta sellega noorematele õpilastele. Küsimuse peale, kas nad julgevad soovitada taolist kogemust ka teistele, nentisid neiud, et kindlasti. Ka neil endil on kindel soov veel Orissaarde ja just nimelt Orissaare gümnaasiumisse keelekümbluse eesmärgil tagasi tulla.



