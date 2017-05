Uudised

Bussiliiklust hakkab korraldama Saaremaa vald

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 12. mai 2017. Kadri Simson. FOTO: Delfi Valitsus tegi erandi ja andis maavalitsusele võimaluse volitada tulevast Saaremaa valda hakata kohapealset bussiliiklust ise korraldama.



Valitsuse esitatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb maavalitsustel anda maakonna bussiliinide korraldamise ülesanded halduslepingu alusel hiljemalt 1. jaanuariks 2018 üle maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste poolt asutatud piirkondlikele ühistranspordikeskustele.



Erisusena võivad Hiiu ja Saare maavalitsus hiljemalt 2017. aasta 31. detsembriks sõlmitava halduslepinguga volitada maakonnakeskuseks olevaid omavalitsusi neid ülesandeid täitma. “See tähendab, et kui omavalitsus on nõus ühistranspordi korraldamise enda peale võtma, anname selle halduslepinguga neile üle,” selgitas Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija.



Eeskätt peetakse silmas küll bussitransporti, kuid ilmselt kuulub siia alla ka väikelaevatransport. Saaremaa vald hakkab tõenäoliselt korraldama ka Muhu bussitransporti koostöös Muhu vallaga.



Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simsoni poolt Saare maavalitsusele saadetud kirja kohaselt võivad ühistranspordikeskused, nii juba asutatud kui loodavad, 1. jaanuarist 2018 kasutada oma majandustegevuse kulude katteks kuni 2,3 senti liinikilomeetri kohta ülevõetud avalike maakonna bussiliinide lepingulise veomahu arvestuse alusel.























Senise ühistranspordikeskusega ühinemise puhul võivad praegused ühistranspordikeskused, kellele maavalitsused annavad kõik sõlmitud avaliku teenindamise bussiveolepingud üle, arvestada lisanduvate ülesannete katteks ministeeriumi eelarvest täiendava ühekordse 10 000-eurose ühinemistoetusega. Seda toetust saab taotleda ka Saaremaa. Valitsuse esitatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu kohaselt tuleb maavalitsustel anda maakonna bussiliinide korraldamise ülesanded halduslepingu alusel hiljemalt 1. jaanuariks 2018 üle maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste poolt asutatud piirkondlikele ühistranspordikeskustele.Erisusena võivad Hiiu ja Saare maavalitsus hiljemalt 2017. aasta 31. detsembriks sõlmitava halduslepinguga volitada maakonnakeskuseks olevaid omavalitsusi neid ülesandeid täitma. “See tähendab, et kui omavalitsus on nõus ühistranspordi korraldamise enda peale võtma, anname selle halduslepinguga neile üle,” selgitas Saare maavanema kohusetäitja Jaan Leivategija.Eeskätt peetakse silmas küll bussitransporti, kuid ilmselt kuulub siia alla ka väikelaevatransport. Saaremaa vald hakkab tõenäoliselt korraldama ka Muhu bussitransporti koostöös Muhu vallaga.Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simsoni poolt Saare maavalitsusele saadetud kirja kohaselt võivad ühistranspordikeskused, nii juba asutatud kui loodavad, 1. jaanuarist 2018 kasutada oma majandustegevuse kulude katteks kuni 2,3 senti liinikilomeetri kohta ülevõetud avalike maakonna bussiliinide lepingulise veomahu arvestuse alusel.Senise ühistranspordikeskusega ühinemise puhul võivad praegused ühistranspordikeskused, kellele maavalitsused annavad kõik sõlmitud avaliku teenindamise bussiveolepingud üle, arvestada lisanduvate ülesannete katteks ministeeriumi eelarvest täiendava ühekordse 10 000-eurose ühinemistoetusega. Seda toetust saab taotleda ka Saaremaa.

Veel artikleid samast teemast »