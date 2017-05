Uudised

Kuressaare lennuajad lähevad täpsemaks

Reede, 12. mai 2017.



Autor: MM Reede, 12. mai 2017. Kuressaare lenujaam. Valitsus kinnitas eile täiendavate taristuinvesteeringute programmi, mille hulgas on pea ühe miljoni eurone investeering Kärdla lennujaama täppislähenemisseadme ILS (Instrumental Landing System – toim) projekteerimisse ja paigaldusse.



“Kärdla lennujaam ei paku ainult mugavusteenust – meie lennuväli on elutähtsa teenuse osutaja, ka erakorraliste meditsiinilendude teenindaja. Lisaks võtavad Hiiumaa haiglas patsiente vastu mandrilt tulevad arstid ehk lennu tühistamise korral pole meie inimestel arsti vastuvõtule võimalik saada,” ütles Hiiu vallavanem Reili Rand.



Kärdla on ka Kuressaare lennuliini varulennuväli.



“ILS-i paigaldamine Kärdlasse suurendab ka Kuressaare lennu turvalisust ja stabiilsust, sest praegu pole raskete ilmaolude korral Kärdlas võimalik maanduda ja kui Kärdla lennuga on probleeme, tähendab see viivitust ka Kuressaare reisile,” märkis vallavanem.



Selle aasta esimese kolme kuu jooksul on ilmaolude tõttu ära jäänud 18 Kärdla ja Tallinna vahelist lendu, mullu kokku 31. Kuressaare lennuväljal on täppismaandumisseade kasutusel aastast 2009 ja ilma tõttu on siin aastatel 2009–2017 ära jäänud kokku vaid 10 reisi.



