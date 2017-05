Uudised

Noore looduskaitsja märgile 22 kandidaati

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 12. mai 2017. Tänavu esitati keskkonnaministeeriumile noore looduskaitsja märgiga tunnustamiseks 22 loodushuvilist.



“Saaremaalt esitati märgi saajaks kaks kandidaati, kuid kuna üks neist on juba varem märgi saanud, kvalifitseerub tänavusele konkursile üks saarlane,” ütles ministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp.



Noore looduskaitsja märgiga tunnustatakse kuni 26-aastasi loodushuvilisi noori, kes on aktiivselt kaasa löönud loodushoiualases tegevuses või pühendunud looduse uurimisele. Eesmärk on innustada kõiki noori enam looduse ja seal toimuva üle mõtisklema ning looduses hoolivamalt käituma.



Nagu varasematelgi aastatel, ühendab kandidaate suur huvi looduse vastu. Leidub nii loodushariduslikel konkurssidel edukaid osalejaid, loodusuurijaid, -fotograafe kui aktiivseid looduse hoidu panustajaid.



Ministeerium annab märke tänavu välja juba viiendat korda ning aastas antakse välja kuni 30 noore looduskaitsja märki. Mullu pälvisid teiste hulgas märgi Saaremaa ühisgümnaasiumist 7. klassi õpilane Martin Vesberg, 10. klassist Diana Alt ja Elo Nõmm ning Kuressaare gümnaasiumi 11. klassist Karl Jakob Toplaan.



Noore looduskaitsja märk kujutab 23 mm pikkust ja umbes 10 mm laiust tammelehte, mis on valmistatud valgest vasest ning kaetud läbipaistva rohelise emailiga. Märgi autor on kunstnik Julia Maria Künnap.



