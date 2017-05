Uudised

Teele Tilts rääkis läbipõetud buliimiast

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 12. mai 2017. Teele Tilts jagas oma lugu, et julgustada buliimia käes vaevlejaid sellega võitlema. FOTO: erakogu Etlemise, laulmise ja heade õpitulemustega silma paistnud aktiivne Saaremaa noor Teele Tilts peab juba mõnda aega videoblogi. Kui enamasti puudutab neiu lõbusaid teemasid, siis sõbranna soovitusel tegi ta sel nädalal videopostituse, kus rääkis kooliajal põetud buliimiast.



Seda tegi neiu lootuses, et tema lugu võiks mõnda teist selle haiguse käes vaevlevat inimest aidata. Eilseks oli Teele videopostitust vaadanud juba poolteist tuhat inimest.







Buliimia on söömishäire, mille tunnuseks on õgimissööstud ja ülemäärane kehakaalu kontrollimine. Sisseõgitud toit oksendatakse enamasti välja või vabanetakse sellest lahtistite toel.



Teele kehakaalukontroll sai alguse põhikooli viimases klassis, kui ta soovis lõpuaktuseks end paremasse vormi ajada. Ta oli tegelikult normaalkaalus, kuid tundis, et tahab lõpupeol särada.



Kaalu hoidmine sai kinnisideeks. Paraku oli kehale energiat siiski vaja ja organism hakkas nõudma toitu.



“Ma mäletan seda esimest korda tohutult hästi. Ma läksin maale, kus ema oli teinud saiavormi ja seapraadi. Ma lihtsalt ahmisin kõike sisse. Keha nõudis. Magu oli aga nii kokku kuivanud, et veidike sealiha ja saiavormi pani mu kõhu kohutavalt valutama. Ma läksin vetsu ja oksendasin selle välja. See hetk käis mul klikk, et nii ongi ju võimalik toimida,” meenutas Teele.



Peagi avastas ta end olukorras, kus tegi seda pea iga päev. Nii sai ta endale lubada süüa kõike, mida hing ihaldas.



“Minu magu venis suureks. Mäletan päevi, kus ma sõin ära pitsa, kommikoti, liitrise jäätise ja krõpsupaki ning seda ühe toidukorraga,” meenutas Teele. Isu tekkis Teelel just rämpstoidu järele.



Paar kuud pärast haiguse ilmnemist hakkas alla andma neiu tervis. Tema sõrmed lõhenesid ja hambad jäid maohappest järjest kollasemaks, hääl ei kandnud enam noote ja oli kähe. Samuti esines tal suuri meeleolukõikumisi, kus kaalus ka halvimat.



Tolleaegse poisssõbra abiga hakkas ta haiguse vastu võitlema, kuid võitu ei saanud. Professionaalse abi saamiseks rääkis ta emaga, kes suunas tütre psühholoogi poole, kuid tulutult.



Murdepunkt nutva õe ja emaga



Murdepunktiks sai see, kui Teele mõni aeg hiljem emale oksendamisega vahele jäi. Ema karjus tütre peale ja nuttis, teadvustades probleemi tõsidust esmakordselt. Ka väike õde valas suurest murest pisaraid.



Haiguse käes vaevles ta kaks aastat, tänaseks on sellest möödas pisut üle aasta.



“Ma olen mõelnud, et pigem olen ma natuke paksem tüdruk kui see õnnetu, kes iga päev peab vetsu oksendama minema. Mu tervis on taas korras,” rääkis Teele.



Uurimistöö tulemused jahmatasid



12. klassis tegi neiu sel teemal uurimistöö, mille käigus küsitles nii oma kooli õpilasi kui viis läbi küsitluse perekooli foorumis. Anonüümses uuringus selgus, et 111 õpilasest tunnistas kolm, et vaevlevad sama haiguse küüsis.



Perekool.ee foorumis läbi viidud küsitlusele vastas 28 endist või praegust buliimikut. Samuti tuli välja, et nii mõnelgi vaheldub buliimia anoreksiaga.



Psühholoog Lia Hanso tõdes, et buliimikud tema kabinetti ei jõua. Tõsise häirega inimesed suunatakse perearstide või psühhiaatrite kaudu kohe Tallinnasse või Tartusse. Seda tegi neiu lootuses, et tema lugu võiks mõnda teist selle haiguse käes vaevlevat inimest aidata. Eilseks oli Teele videopostitust vaadanud juba poolteist tuhat inimest.Buliimia on söömishäire, mille tunnuseks on õgimissööstud ja ülemäärane kehakaalu kontrollimine. Sisseõgitud toit oksendatakse enamasti välja või vabanetakse sellest lahtistite toel.Teele kehakaalukontroll sai alguse põhikooli viimases klassis, kui ta soovis lõpuaktuseks end paremasse vormi ajada. Ta oli tegelikult normaalkaalus, kuid tundis, et tahab lõpupeol särada.Kaalu hoidmine sai kinnisideeks. Paraku oli kehale energiat siiski vaja ja organism hakkas nõudma toitu.“Ma mäletan seda esimest korda tohutult hästi. Ma läksin maale, kus ema oli teinud saiavormi ja seapraadi. Ma lihtsalt ahmisin kõike sisse. Keha nõudis. Magu oli aga nii kokku kuivanud, et veidike sealiha ja saiavormi pani mu kõhu kohutavalt valutama. Ma läksin vetsu ja oksendasin selle välja. See hetk käis mul klikk, et nii ongi ju võimalik toimida,” meenutas Teele.Peagi avastas ta end olukorras, kus tegi seda pea iga päev. Nii sai ta endale lubada süüa kõike, mida hing ihaldas.“Minu magu venis suureks. Mäletan päevi, kus ma sõin ära pitsa, kommikoti, liitrise jäätise ja krõpsupaki ning seda ühe toidukorraga,” meenutas Teele. Isu tekkis Teelel just rämpstoidu järele.Paar kuud pärast haiguse ilmnemist hakkas alla andma neiu tervis. Tema sõrmed lõhenesid ja hambad jäid maohappest järjest kollasemaks, hääl ei kandnud enam noote ja oli kähe. Samuti esines tal suuri meeleolukõikumisi, kus kaalus ka halvimat.Tolleaegse poisssõbra abiga hakkas ta haiguse vastu võitlema, kuid võitu ei saanud. Professionaalse abi saamiseks rääkis ta emaga, kes suunas tütre psühholoogi poole, kuid tulutult.Murdepunktiks sai see, kui Teele mõni aeg hiljem emale oksendamisega vahele jäi. Ema karjus tütre peale ja nuttis, teadvustades probleemi tõsidust esmakordselt. Ka väike õde valas suurest murest pisaraid.Haiguse käes vaevles ta kaks aastat, tänaseks on sellest möödas pisut üle aasta.“Ma olen mõelnud, et pigem olen ma natuke paksem tüdruk kui see õnnetu, kes iga päev peab vetsu oksendama minema. Mu tervis on taas korras,” rääkis Teele.12. klassis tegi neiu sel teemal uurimistöö, mille käigus küsitles nii oma kooli õpilasi kui viis läbi küsitluse perekooli foorumis. Anonüümses uuringus selgus, et 111 õpilasest tunnistas kolm, et vaevlevad sama haiguse küüsis.Perekool.ee foorumis läbi viidud küsitlusele vastas 28 endist või praegust buliimikut. Samuti tuli välja, et nii mõnelgi vaheldub buliimia anoreksiaga.Psühholoog Lia Hanso tõdes, et buliimikud tema kabinetti ei jõua. Tõsise häirega inimesed suunatakse perearstide või psühhiaatrite kaudu kohe Tallinnasse või Tartusse.

Veel artikleid samast teemast »