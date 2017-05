Uudised

Raeühing toob kirbukale osa kostüümilaost

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 12. mai 2017. Lii Pihl. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare tänavafestivali raames toimub 27. mail meeleolukas kirbuturg. Raekoja taha on oodata kauplejaid lugematute ilusate kleidikeste, ägedate tossude, praktiliste või vähem praktiliste käekottide ja muu põneva kraamiga. Raeühing on lubanud kirbukale tuua ka osa oma kostüümilaost.



Raegalerii juhataja Lii Pihl lausus, et kostüümiladu on jäänud kitsaks ja seepärast plaanitakse osa kostüümidest maha müüa.



“Me tegime siin kümme aastat näitemänge – 1995–2005. Selleks puhuks sai tehtud igasuguseid asju,” rääkis Pihl.



