Heategevuslikul teatejooksul osales pool tuhat saarlast

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 12. mai 2017. Kuressaares lippas heategevuse nimel 456 koolinoort, Muhus jooksis aga umbes sadakond last. FOTO: Valmar Voolaid Eile lippas Kuressaares ja Muhus heategevuse nimel kokku 552 koolinoort, et heategevusliku teatejooksuga ärgitada inimesi toetama liikumisvõime kaotanud lapsi.



Saare maakonna heategevuslike teatejooksude korraldaja Kalev Kütt kinnitas, et Kuressaares jooksis kokku 456 last ja Muhus 96.



Meie maakonnas võttis jooksust osa kokku 13 kooli. Enim võistkondi oli Kuressaares välja pannud Kuressaare gümnaasium – 22 võistkonda. Saaremaa ühisgümnaasiumi esindas kümme ja Kuressaare Vanalinna kooli kaheksa klassi.



Muhus oli Muhu põhikoolist jooksmas viis võistkonda. Samuti jooksid seal Orissaare gümnaasiumi ja Tornimäe põhikooli noored. Iga laps sai Küti sõnul kingituseks ürituse särgi, tänukirja ja võistkonna peale anti kõigile üle ka kommikotid ja küpsised.



“Muhus tuli jooksu ajaks just päike välja ja kui Kuressaares sadas enne veidi rahet, läks seegi jooksu ajaks üle,” lisas Kütt.



Teatejooksul osalemisega kutsuti 12. korda kõiki üles mõtlema liikumisvõime kaotanud lastele, kelle ravi heaks saab annetada aastaringselt, helistades numbril 900 77 77 (kõne hind 7 eurot).



