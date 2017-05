Uudised

Matemaatikaeksamit sooritab täna 218 õppurit

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 12. mai 2017. Täna panevad tuhanded abituriendid oma 12 aastaga omandatud matemaatikateadmised proovile. Viimasel kolmel aastal on riigieksami puhul antud noortele valida, kas sooritada raskem ehk “lai” või kergem ehk “kitsas” matemaatikaeksam.



Kõige enam on tänavu valinud laia matemaatikaeksami Saaremaa ühisgümnaasiumi noored – 47 õpilast. Kergema tee valisid aga 13 abiturienti. Õppealajuhataja Marek Schapel ütles, et valikute numbrid on mullusega enam-vähem samad.



“Laia matemaatika riigieksami valik on õigem, nii ei pane sa endal ühtegi teed kinni. Ükskõik, kas punktide arv on kõrgem või madalam, sellega on võimalik kuhugi edasi minna,” oli Schapel kindel.



Kuressaare gümnaasiumis on valikud läbi aastate umbes pooleks olnud, kõikudes kord ühele, kord teisele poole. Tänavu sooritavad 54 lõpetajat kitsa ja 35 laia matemaatikaeksami.



Muret ei tunne



Õppealajuhataja Maidu Varik polnud õpilaste valikute suhtes eriti murelik. “Tegelikult on ju ka lihtsama eksami tegijatel võimalik osale Tallinna tehnikaülikooli erialadele kandideerida,” selgitas ta, lisades, et samas võib ka ülikoolis kohapeal täiendavaid eksameid sooritada.



“Sel aastal on esimest korda kitsas eksam natuke teistmoodi ka. Varem tuli laias lihtsalt rohkem ülesandeid lahendada, aga muus osas olid nad põhimõtteliselt sarnased,” teadis Varik lisada. “Eks siis paistab, kuidas see olema saab.”



Orissaare gümnaasiumis valisid raskema eksami neli ja kergema 11 õpilast. Õppealajuhataja Hilde Kurg meenutas, et mullu oli paar laia matemaatika riigieksami valinud õpilast rohkem. “Eks õpilased teevad oma valiku ju teadlikult – oleneb, mida nad edasi õppima tahavad minna ning mis on seejuures nõudmised,” nentis ta, lisades, et lennud on omavahel võrreldamatud, sest huvid on noortel erinevad.



Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis panevad end raskema eksamiga proovile kaks õpilast ja 42 sooritavad kergema teadmiste proovi. Lisaks tuleb väljastpoolt kooli eksamile veel kuus, kes samuti valisid kitsa matemaatika riigieksami.



“Võtame igal aastal enda juurde eksameid sooritama ka väljastpoolt kooli inimesi. Üldiselt on neid 5–6 ringis olnud,” märkis direktor Ly Kallas.



“Raskemat eksamit on matemaatikas varem valinud ikka alla kümne inimese.”

