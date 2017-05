Uudised

SOL-i viimane väljasõit oli Kihnu

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Reede, 12. mai 2017. Kuressaare linnapeast ja vallavanematest koosnev Saaremaa omavalitsuste liidu juhatus pidas eile Kihnus oma viimase väljasõiduistungi, sest oktoobri keskpaigast liitu enam tõenäoliselt ei eksisteeri.



SOL-i juhi Madis Kallase sõnul on tegemist pika traditsiooniga, et korra aastas toimub väljasõiduistung kusagil mujal saarel. 2014. aastal peeti istung Hiiumaal, 2015. aastal Ruhnus ja eelmisel aastal Vormsil.



“Saame uusi kogemusi ja kohalik vallavanem annab ülevaate, kuidas neil läheb. Kui Saaremaal peame mahtuma kahe tunni raamesse, siis siin on aega nii palju, et saab kõik teemad ära arutada,” põhjendas Kallas Kihnu sõitu. Valdade ühinemise temaatikat silmas pidades läheb aga aega rohkem tarvis.



Lõpetavad oktoobris



Eile arutas SOL-i juhatus läbi ka pooleliolevad projektid, maavalitsuste ülesannete jagamise, sihtasutuse Saaremaa Muuseum ja maakonna arenduskeskuse asutamise. Viimast on vaja, kuna maavalitsus lõpetab uuest aastast tegevuse.



“Praegu oleme võtnud seisukoha, et 15. oktoobrist ehk valimiste päevast Saaremaa omavalitsuste liitu enam ei ole ja seetõttu ühtegi väljasõiduistungit rohkem ei planeerita. Lõpliku otsuse selles küsimuses peab muidugi tegema SOL-i volikogu,” ütles Kallas, viidates SOL-i laialiminekule.



Pärast 15. oktoobrit jääks SOL-i liikmeks ainsana Muhu vald, sest ühinevate omavalitsuste liikmelisus peatub liidus automaatselt.



“Edaspidi ei ole liitu kui sellist enam vaja, pigem tuleks teha vajadusel kahepoolne leping näiteks Muhu ja Saaremaa valla vahel,” nägi Kallas varianti.



