Koržetsi õpiköök Saaremaa Veskis

Reede, 12. mai 2017.



Autor: NL Reede, 12. mai 2017. Pühapäeval, 14. mail kl 14 on Saaremaa Veskis õpiköök, mille eestvedajateks on Vladislav ning Kaarel Koržets. Õpiköögi eesmärk on tutvustada ning pakkuda erinevaid kalaroogasid, mille valmistamisel saavad käe külge panna kõik õpiköögis osalejad.



Ürituse käigus õpetatakse ning antakse nõu, kuidas muuta uimelised tõeliseks maiusroaks. Koolituse menüü koosneb 7–8 kalaroast, mida pakutakse marineeritult, värskelt, küpsetatult, pirukates, supis ning veel mitmel muul viisil.



Õpiköögi kestus on 3–4 tundi. Õpiköögi läbinutele antakse kaasa retseptuur, mille järgi on võimalik enim meeldinud roogi hiljem ka iseseisvalt katsetada.



Info ja broneerimine: veski@saaremaaveski.ee või +372 45 33 776.

