Praakli külas põles elumaja

Neljapäev, 11. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 11. mai 2017. FOTO: Valmar Voolaid Eile mõni minut pärast kella ühte päeval said päästjad teate, et Lääne-Saare vallas Praakli külas Piibelehe tee 4 põleb ühekordse maja pööning ja näha on ka leeki.



Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et põles katlaruumi juures vahelagi umbes kahe ruutmeetri ulatuses korstna läheduses.



Kell 13.33 saadi tulekahjule piir peale.



