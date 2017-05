Uudised

12. heategevuslikul teatejooksul rekordarv noori

Neljapäev, 11. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 11. mai 2017. FOTO: erakogu Täna toimub 25 paigas üle Eesti heategevuslik teatejooks, millest võtab osa rekordilised 12 000 last. Uute korraldajate ridadesse lisandus tänavu ka Muhu.



Kuressaare lossipargis antakse teatejooksu avapauk kell 14. Omavahel võtab mõõtu 60 võistkonda ehk 480 jooksjat. Lastele teeb soojenduse jooksja Kaur Kivistik.



Samal ajal panevad end Muhus Liival proovile 17 võistkonda kokku 136 lapsega, kellele teeb soojendusvõimlemise ettevõtja ja kaitseliitlane Kristjan Prii.



Kommunikatsioonibüroo Corpore konsultant Kärt Kallaste tõdes rõõmuga, et see aasta on rekord nii osalejate kui paikade poolest, sest mullu võistles 21 paigas kokku 9500 last, kellest 552 Kuressaares.



12. korda toimuva heategevusliku teatejooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja samal ajal õpetada neile heategevuse olulisust.



