Kassikodu sai annetustelefoni

Neljapäev, 11. mai 2017.



Alates esmaspäevast on Saaremaa lemmikloomade turvakodu veel lihtsam toetada.



Avatud on heategevusnumber, millele helistades saab turvakodu loomi toetada viie euroga. Heategevusnumber on 900 9002.



Annetamiseks tuleb ära kuulata automaatvastaja tekst. Helistada saab Telia, Elisa ja Tele2 võrgust. Helistamisel lisandub viis eurot telefoniarvele ja rohkem vaeva nägema ei peagi.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu eestvedaja Edit Annusver ütles, et mõte tuli juba paari aasta eest, kuid seni oli kõik jäänud asjaajamise taha.

Jooksvalt ülevaadet annetajate kohta ei saa, kuid Facebookis võtsid teavitava postituse all sõna mitmed heategijad, kes on numbrit juba kasutanud. Iga kuu algul saab turvakodu kätte eelmise kuu annetused.



“Esialgu on meil viieeurone number. Vaatame, kuidas minema hakkab. Võibolla oleks mõttekas teha ka kümneeurone või mingi muu summa. See oleneb sellest, kuidas minema hakkab,” tõdes Annusver.



