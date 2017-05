Uudised

Saare noormeeste taksoäpp laieneb jõudsalt

Neljapäev, 11. mai 2017.



Saarlaste loodud taksotellimise mobiilirakendust Taxify saavad kasutada juba ka nigeerlased ja mehhiklased.



Taxify loojad, vennad Markus ja Martin Villig käisid sel nädalal “Ringvaates“ rääkimas, kuidas nende äri edeneb. Ettevõte alustas tegutsemist kolm ja pool aastat tagasi ja tänaseks saab mobiilirakendust kasutada juba 18 riigis, sealhulgas 25 linnas. Igas riigis on ka kontor ja kohapealne tiim. Suurim turg on praegu Aafrika linnades.



Võrdluseks tõi Martin Villig välja, et kui praegu on Tallinnas liitunud rakendusega umbes 2500 juhti, siis Aafrikas on koolituse järjekorras ligi 10 000 juhti.



Juhtide koolitamise mudel on sama nii Eestis kui välismaal. Kohapealsete kontoritiimide peamine ülesanne on uusi juhte koolitada. Igal nädalal liitub Taxifyga online’is tuhandeid juhte, kes soovivad lisaraha teenida. Treening võtab aega tunnikese ja tiimi töö on üle kontrollida ka juhi dokumendid.



Koolituse läbinud saavad sõitma hakata juba paari päeva jooksul. Kliendid annavad juhtide kohta ka tagasisidet, mille järgi kujuneb juhi reiting. Reaalajas jälgitav tagasiside on peamine, mille järgi juhte kontrollitakse.



Tänase seisuga on Taxifyga liitunud juhte üle maailma sadades tuhandetes. Neist aktiivsed on hinnanguliselt pooled.



Taksosid kasutatakse aina enam



Kui kolme ja poole aasta eest oli Eestis taksoturu suurus umbes kolmsada tuhat sõitu kuus, siis tänaseks on see number kerkinud viiesaja tuhandeni. Ajalooliselt on taksod moodustanud umbes 2 protsenti linnaliiklusest. Taxify loojad näevad, et tulevikus võiks see protsent olla 5–10 või koguni 20.



„Üks asi, miks meil Aafrikas hästi läheb, on kindlasti see, et enamikus nendes riikides on väga kõrge tööpuudus, kuni 25 protsenti, kuid tuhanded juhid liisivad endale auto ja tulevad Taxify platvormile sõitma,“ rääkis Markus “Ringvaatele“, kuidas edendada kohalikku ettevõtlust.



Ta kinnitas, et selline mudel sobib ka klientidele, sest neis riikides on ka ühistransport reeglina väga kehval tasemel.



Tallinnas palgatakse juurde pea 100 inimest



Ehkki Taxify laienemist on nimetatud agressiivseks, tõdes Markus, et praegune turg ongi nii kiiresti kasvav ja muutuv.



„Eks meil oli valida, kas me laieneme kiiresti ja muutume kiiresti globaalseks või me ei saagi neid turge kunagi võtta, sest keegi teine jõuab ette. Praegu keskendume me kiirusele, kuidas me iga kuu saaksime mõne uue linna võtta,“ rääkis Markus.



Taxify kasutamise kasv on kõige suurem olnud viimase üheksa kuu jooksul. Eestist hakatakse tegema ülemaailmset klienditeenindust. Sellest tulenevalt plaanivad mehed palgata sel aastal mitukümmend arendajat ja ka 50–70 klienditeenindajat.



