Uudised

Linnateater vahetab rõdu istekohad välja

Neljapäev, 11. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 11. mai 2017. Hanke korras lähevad väljavahetamisele 64 tooli. FOTO: Kuressaare linnateater Kuressaare linn ootab 12. maini pakkumisi lihthankele Kuressaare Linnateatri saali toolide ostmiseks.



Hanke eesmärk on linnateatri saali rõdule 64 kohtkindla publikutooli valmistamine, tarnimine ja paigaldamine. Teatri rõdul on neli rida.



“Seega vahetatakse välja kõik teatri rõdu publikutoolid,” märkis linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Hankelepingu kestus on kolm kuud (juuni–august) ja toolide paigaldamisega saab alustada pärast remonditööde lõppemist teatrisaali rõdul, eeldatavalt juulis või augustis. Hanke eesmärk on linnateatri saali rõdule 64 kohtkindla publikutooli valmistamine, tarnimine ja paigaldamine. Teatri rõdul on neli rida.“Seega vahetatakse välja kõik teatri rõdu publikutoolid,” märkis linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.Hankelepingu kestus on kolm kuud (juuni–august) ja toolide paigaldamisega saab alustada pärast remonditööde lõppemist teatrisaali rõdul, eeldatavalt juulis või augustis.

Veel artikleid samast teemast »