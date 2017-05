Uudised

Otsitakse vägilaste väärilist meenet

Neljapäev, 11. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 11. mai 2017. TS Laevad kuulutab välja meenekonkursi, millele oodatakse oma tooteid pakkuma Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa ettevõtjaid.



TS Laevade turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et konkursi eesmärk on edendada saarte väikeettevõtlust, pakkudes selleks parima vahenduskanalina parvlaevu.



Tänaseks seilavad neli vägilast – Tõll, Leiger, Tiiu ja Piret – mandri ning suursaarte vahel. Nüüd on TS Laevade juhtkond otsustanud, et tõstmaks klientide rahulolu, tuleks leida sobiv meene, mis sümboliseeriks nende tegemisi ning mida saaks parvlaevadel müügile panna.



TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar (pildil) arvas, et väikesed ja keskmised Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa ettevõtted võiksid oma tooteid pakkuda – on need meened siis tarbimiseks, kinkimiseks või midagi muud.



TS Laevad on moodustanud komisjoni, mis valib hiljemalt 13. juuniks meened välja, misjärel alustatakse läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. Selle peale, et võibolla ajaks, mil meened müügile jõuavad, on magusaim aeg hooajast möödas, ütles Padar muretult, et ega keegi ei tahaks ju osta näiteks Hiina pastakat, kus on TS Laevade logo peal.



“Võib ju ka tavapäraseid asju müüa, aga Eesti inimesed on ju nutikad ja võibolla leidub ikkagi midagi geniaalsemat,” oli ta entusiastlik.



Saaremaa arenduskeskuse arendus- ja turundusjuht Rainer Paenurk tõdes, et turunduslikult on väga meeldiv, et Tallinna Sadam sellise konkursi korraldab.

“Kindlasti tõmbab see tähelepanu Saaremaale tervikuna. Mis saaks olla ühel väikeettevõtjal selle vastu, et tema toodet müüakse suure liiklusega parvlaeval,” arvas ta.



