UUS! Enneolematu: 9. mail Saaremaal suusatama ja lumememme veeretama!

Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 09. mai 2017. Kuressaare gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Inge Jalakas nautis täna hommikul täiel rinnal talverõõme. FOTO: Valmar Voolaid Täna hommikul mängis ilmataat saarlastele sellise krutski, et tõi ootamatult talve korraks tagasi. Öösel ja hommikul sadas tihedat laia lund, mis peitis enda alla autod, pakkus võimalust suusad alla panna ja lumememmegi veeretada.



Üks Viidumäel elav inimene ütles Meie Maale, et hommikul enne tööleminekut kattis autot vähemalt 10 sentimeetri paksune valge vaip. Lumemöll räsis Saaremaa erinevaid paiku eri kellaaegadel. Näiteks kui Kuressaares sai juba kell 7.30 näha tõelist talvemuinasjuttu, siis samal ajal Mändjala ja Järve piirkonnas kattis maad vaid õrn lumekirme. Järve küla mattus tuisu alla alles keskpäeval.



Kell 14.30 oli Kuressaares lumi pea täielikult kadunud ja tekkis tunne, nagu oleks saanud mõne tunni jooksul ära käia kahes erinevas maailmajaos.



Suusad alla



Kuressaare gümnaasiumi õpetajad võtsid ootamatult sülle kukkunud „talvest“ kõik, mis võtta sai. Esmalt sättisid kehalise kasvatuse õpetajad endale suusad alla, seejärel jõuti veel lastelegi suusatunde korraldada.



Kehalise kasvatuse õpetaja Gabriel Sepp ütles, et esimesena käis lund nähes peast läbi mõte, et tegelikult oli ju kavandatud hommikuks lastele ketasgolfi koolitus. Kuna juba paari tunni pärast oli kõikjal kuulda vee solinat ja lumi hakkas kaduma sama kiirelt kui oli tulnud, ei jäänud plaanitud ketasgolfi õppimine ära.



Sepp meenutas, et 1988. aasta 30. aprillil tuiskas üle Lääne-Eesti suur lumetorm, mis tõi maha umbes poole meetri jagu lund. „Hangede vahel sai päevitada, sest kaks päeva hiljem oli juba 20 kraadi sooja,“ muigas õpetaja.



MTÜ Saaremaa Kodukant eestvedajale Reet Viirale tuli hommikul kella viie ajal aknast välja vaadates samuti lapsepõlv meelde. „Kohe tuli pähe pilt võidupühast – marssivad sõdurid, punased nelgid ja lumi. Lapsepõlvest tuli see 9. maiga seostuv katke Kremli müüridest kohe meelde, kuigi pole sellele vahepael üldse mõelnudki.“



Kuressaarlane Veeve mõtles ärgates esmalt, et vihma sajab, kuna oli kuulda autode plädisevat möödasõitu. „Ma ei mäleta, et mais oleks lund maas olnud, aprill on ju see, mis nalja teeb – uskumatu!“ oli naine hämmingus.



„Panin kaks päeva tagasi sibulad maha,“ lisas ta naerdes. „Maal tahtsin kartuleid maha panna, aga kuna seal on niiske pinnas, ootavad need alles oma aega.“



Vaim oli valmis



Lilli aga ilmas väga üllatunud või pettunud ei olnud, sest oli lugenud ilmateadet, mis lubas nii esmaspäevaks kui tänaseks lörtsi ja lund. „Nüüd ta siis jõudis meieni,“ nentis ta. Soojad riided oli ta selliseks ilmaks enda sõnul valmis pannud.



Üks Valjala elanik oli oma sõnul hommikul maailma vihaseim inimene – kohe tekkis küsimus, kus talveriided on ja autol on ka ju suverehvid all. „Paljud juhid liiklesid maanteel umbes 50-ga, kuigi tee tundus puhas olevat. Lapski hüüatas imestades ühest ja teisest aknast välja vaadates: oh jummel küll!“



Lümanda elanik aga vaatas hommikul aknast õue ja nentis, et oi, mis kaunis talveilm. „Teed olid õnneks lumevabad, aga piisavalt kummaline oli vaatepilt, kuidas lumi katab õrnalt rohelisi puid ja põõsaid.“



Proua Kuressaarest mäletab, et millalgi 1970-ndatel oli lumi isegi juunis korraks maas. „Mäletan noorena, et mitmel korral oli võidupühal toimunud demonstratsiooni aegu lund näha,“ meenutas ta.



„Hommikul tütrega imestasime, et vahepeal oli suve näha ja jälle on talv tagasi. Vanarahvas ju ütleb, et kui pole korralikku talve olnud, ei tule korralikku suve ka,“ oli ta kindel.



Vabakutseline ajakirjanik Mele Pesti püüdis lund nähes optimistiks jääda. „Mõtlesin, et laps ilmselt tahab lumememme valmistada ja nii tegimegi,“ selgitas Pesti rõõmsalt. „ Aga lapse käru sadas lund poolenisti täis, see oli nukker,“ sõnas ta.



Seejärel lisas Pesti, et sotsiaalmeedias nentis Kuressaare ametikooli fotograafia õppejõud Lauri Saluveer, et kuna talv tuli valel ajal, olid inimesed elevil ning nüüd on üles laetud selle talve kõige ilusamaid pilte.



Heitlik lähitulevik



Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla tõdes, et nii hiline lumesadu pole tõesti tavapärane, kuid mõnel varasemal aastal on ka mais vähest lund sadanud. Täna hommikul mõõdeti Uue-Lõve hüdromeetriajaamas lumikatte paksuseks 5 cm.



Ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et kõige hilisemaks võib pidada 1975. aasta kevadel maha sadanud lund. „Toona saabunud külmalaine kattis õunapuude õitsemise ajal 29. mail maa lumega, millest järgmisel hommikul oli mandril järel 2–3 cm paksune kiht. Saartel tuli märga lund, aga sellest lumekihti maha ei jäänud.“



Paljaku andmetel püsib ilm terves Eestis jahedana kuni nädalavahetuseni. Öösiti langeb ka saarte sisealadel õhutemperatuur alla nulli, päeval tõuseb 7–8 soojakraadini. „Sajuhoogude ajal jääb temperatuur aga 3–4 kraadi ümber ja seda eelkõige kolmapäeval (täna – toim), kui märga lund sajab tõenäoliselt ka veel Saaremaal,“ kirjeldas sünoptik. Reedest alates on sajuvõimalus väike ja päevane temperatuur tõuseb üle 10 kraadi.



„Ilma soojenemine ei ole aga veel püsiv, sest uue nädala esimene pool on taas jahedam. Tõenäoliselt peaks pärast 17. maid uus soojalaine siia jõudma, aga ka see ei tarvitse kaua püsida, nentis Paljak.



Heitliku ilmaga kohanesid hästi ka autojuhid. Politsei- ja piirivalveametist teatati Meie Maale, et neid ühestki libedusega seotud õnnetusest ei ole teavitatud.





Maikuine lumi Saaremaal läbi aastate



3. mai 1975 – Uue-Lõves lund 1 cm

29.-30. mai 1975 – sadas lund, kuid maha ei jäänud midagi

1.-2. mai 1978 – Kuressaares maapind paiguti valge, lund alla 1 cm

11. mai 1978 – hommikul mõõdeti Kuressaares lumikatte paksuseks 2 cm ja Sõrves 1 cm

21. mail 1980 – Sõrves hommikul lund alla 0,5 cm, kuid maapind siiski valge vaiba all

10. mai 1999 – Kuressaare ja Vilsandi jaama andmetel sadas tihedat lund, kuid õhtuks ei olnud maas midagi

