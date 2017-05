Uudised

Mustlased tungisid elamisse

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 10. mai 2017. Orissaare alevis tungisid mustlased hoovi ning tutvustasid end Ungari katusefirma esindajatena. Usinad “plekitöölised” asusid tööle, kuni kohapeale tulnud konstaabel nad praamile saatis, vahendas Delfi.



Möödunud reedel ilmus Orissaares elava anonüümseks jääda soovinud naise hoovi valge buss. Sõidukist väljus kena välimusega noormees, kes asus katusefirmat tutvustama.



“Näost ei osanud öelda, et mustlane. Rääkis vene keeles, et ta on Ungari katusefirmast, brošüür oli käes ja näitas ilusaid katuseid sealt,” kirjeldas naine. Taoline koduhoovi sõitmine ja teenuse pakkumine on üsna tavapäratu, kuid antud olukorras kuulas naine lõpuni, mida talle räägitakse ning läks ka vaatama, mida bussis pakutakse.



“Viisakusest läksin bussi juurde vaatama, mis tal pakkuda on. Näitas mulle, kui kena paks plekk on. Järgmisel hetkel ütles, et näitab mulle, kuidas see mul katusel välja näeb. Ronis katuse ääre alla ja samal hetkel voolas bussist välja viis tumedama nahaga meest ja hakkasid veerenni maha lammutama. Ma oma kesise vene keelega ütlesin, et ei maksa lammutama hakata,” jutustas naine.



Naaber kutsus politsei



Mõne hetke pärast saabus kohalik konstaabel ja käskis meestel renni tagasi panna. Usinad töömehed olid jõudnud renni juba poole maja ulatuses maha võtta.



Konstaabel pani meeste isikukoodid kirja ja saatis nad autoga laeva peale. “Pärast sain teada, et nad olid naabri juures ka käinud ja tema kutsus politsei,” sõnas naine.



Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerttu Krall kinnitas, et reede hommikul teatati kohalikule piirkonnapolitseinikule, et Orissaares liigub ringi tundmatu valge buss ning seal olevad mehed tutvustavad end katusepanijatena.



