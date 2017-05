Uudised

Paari minnakse juulis ja augustis

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 10. mai 2017. Saare maavalitsuse andmetel on selle suve populaarsemad kuud abiellumiseks, nagu varemgi, juuli ja august.



“Abiellumistega on praktiliselt sama seis, mis eelnevatel aastatel,” ütles Saare maavalitsuse nõunikperekonnaseisuametnik Avo Levisto, lisades, et ei midagi uut. “Juuli ja august on endiselt populaarseimad abiellumiskuud.”



