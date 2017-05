Uudised

Noortekeskustele 11 000 eurot projektiraha

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 10. mai 2017. Saaremaa noored saavad sel aastal osaleda mitmes huviringis ja sündmustel, mis saavad teoks tänu Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursile.



Ühtekokku eraldati riigi toetust 11 projektile kogusummas 10 909 eurot. Rahastuse abiga viiakse tänavu Saaremaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi, samuti eraldatakse vahendeid nii muusika, õmblemise, filmikunsti kui palju muu tarbeks.



“Saaremaa projektitaotlustest hakkas silma kogukonna ja pereliikmete kaasamine,” ütles ENTK spetsialist Elve Krusten. “Kalapüügivõistluse Lõve Lust korraldamisse on noored kaasanud ka oma pereliikmeid. See aitab igati kaasa piirkonna ja maakonna noorsootöö arendamisele. Eriti huvitav on projekt “Meisterdame mõnuga”, milles noored meisterdavad erinevaid materjale ja töövahendeid kasutades kaarte ja helkureid, mis kingitakse kogukonnale.”





Rahastuse saanud projektid

Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam – “Kuressaare rannanoortekas 2017”, 1000 eurot

Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam – Saaremaa X noortebändide festivali korraldamine, 1247 eurot

Lääne-Saare ANK – “Kiirus murrab, rattad liiguvad”, 1000 eurot

Lääne-Saare ANK – “MoNo 2017”, 1600 eurot

MTÜ Pöide Semud ANK – “Ohutult sügisesse”, 738 eurot

MTÜ Pöide Semud ANK – “Meisterdame mõnuga”, 549 eurot

Muhu noortekeskus (ANK) – Muhu noorte bändikool, 1399,2 eurot

Muhu noortekeskus (ANK) – Muhu noorte filmikool, 959 eurot

Orissaare ANK – “Hakkame õmblema”, 275 eurot

Valjala ANK – kalapüügivõistlus Lõve Lust 2017, 500 eurot

