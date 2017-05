Uudised

Keeleteadlased pakkusid välja kattuvate külade uued nimed

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 10. mai 2017. Laheküla külavanem Urmas Kiier pooldab igal juhul nime säilimist. FOTO: Valmar Voolaid Kohanimenõukogu pakkus Saaremaal valdade ühinemisel kattuvale 62 küla nimele omapoolsed soovituslikud variandid, millele oodatakse hiljemalt sügiseks vallavolikogudelt ja maavalitsuselt tagasisidet.



Ettepanekute autorid on keeleteadlased Marja Kallasmaa ja Peeter Päll Eesti Keele Instituudist, kes kuuluvad ka kohanimenõukokku.



Kohanimenõukogu aseesimehe Pälli sõnul ei ole nimed lõplikud ning ettepanekud tehti selleks, et oleks, mida arutada. “Üritasime ühtegi nime mitte ära kaotada, vaid neid täiendada eelviitega,” ütles Päll. Külade liitmist ei pidanud ta heaks variandiks.



Enamik nimede täiendeid on tehtud endiste valdade või kunagiste mõisavaldade järgi. “Kihelkonna nimi võiks ka arvesse tulla, aga eks see ole elanike endi otsustada, milline neile sobib. Kui nimi läheb liiga pikaks, võib ka muu kaalutlus olla. Kõike ühe hoobiga on raske lahendada,” tunnistas Päll.

Soovidega arvestatakse



Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Marja Kallasmaa rõhutas, et väljapakutud nimed ei ole sugugi kohustuslikud ja juba on saabunud ka muid ettepanekuid, mis kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud.



“Näiteks ühes vallas sooviti Metsakülale nimeks Lussu, mis on vana talu nimi. Neid soove võetakse arvesse,” lausus Kallasmaa.



Arvestatakse siiski ainult neid kohalike elanike ettepanekuid, mis ei lähe kohanimeseadusega vastuollu. Näiteks ei luba seadus saksakeelseid nimetusi. “Päris uusmoodustisi ka ei tahaks, pigem tasuks leida ajaloolise taustaga variant,” pakkus Kallasma.



Kohanimenõukogu liikmed kaalusid kattuvate külade puhul ka kihelkonnanimede lisamist, kuid selgus, et korduvaid külanimesid on palju, mistõttu hakkaksid ka kihelkondade nimed korduma. “Seetõttu valisime enamasti endised mõisavaldade nimed, kuigi ka neis tuli kordusi ette,” märkis Kallasma.



Kui mõnel pool on väljapakutud nimele suur vastuseis või leitakse mõni parem variant, siis kohanimenõukogu kaalub neid uuesti. Praegune nimekiri on saadetud kohapeale tutvumiseks, et teada saada, kas see on elanikele vastuvõetav.

Jääda võiks vanema küla nimi



“Meieni on jõudnud teadmine – kui on kaks ühesugust nime, oleme öelnud, et vanem võiks jääda muutmata ja uuem ära muuta,” rääkis Kallasma. Nii näiteks oli Pöide valla ja Kihelkonna valla Veere küla puhul, kuid Kihelkonnal asuv sadam on küll noorem, ent rahvusvaheliselt kasutuses.



“Mõnikord on võib-olla kohapeal lihtsam muuta mõlemat nime, kui ainult ühte korduvatest,” leidis Kallasma.



Maakondlik komisjon on juba varem otsustanud, et nimevaidluses jäävad peale need külad, kus on rohkem elanikke.



Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri-Teller Sepa sõnul võib seda küll natuke silmas pidada, kuid seaduslikku alust siin ei ole.



Muutmist vajavad külanimed käivad läbi kohalikest volikogudest ja need saadetakse maavalitsuse kaudu rahandusministeeriumile, kus vaadatakse üle nõuetest kinnipidamine. Siinjuures küsib ministeerium ka kohanimenõukogu arvamust. Pärast seda kinnitab külanimed riigihalduse minister.



Ministeeriumil on aega külanimede kohta tagasisidet oodata kuni suve lõpuni. “Tahame külanimed septembris ära menetleda, sest need peavad valimistulemuste jõustumiseks olema kinnitatud,” lisas Sepp.





Väljapakutud külanimede soovitused Saaremaal



Ariste küla

Valjala vald: Valjala-Ariste küla

Orissaare vald: Tumala-Ariste küla, Pöide-Ariste (Tumala mõisavalla, Pöide kihelkonna järgi)

Hindu küla

Salme vald: Salme-Hindu küla, Torgu-Hindu küla

Orissaare vald: Hindu küla, Maasi-Hindu küla

Jõe küla

Lääne-Saare vald: Loona-Jõe küla

Laimjala vald: Audla-Jõe küla

Keskvere küla

Lääne-Saare vald: Eikla-Keskvere küla

Pöide vald: Keskvere küla, Pöide-Keskvere küla (võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Pöide-Keskvere küla)

Kogula küla

Lääne-Saare vald: Paadla-Kogula küla

Valjala vald: Kogula küla (võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Valjala-Kogula küla)

Kungla küla

Valjala vald: Võhksa-Kungla küla

Lääne-Saare vald: Elme-Kungla küla

Kuusiku küla

Pihtla vald: Ilpla-Kuusiku küla

Kihelkonna vald: Pidula-Kuusiku küla

Kõnnu küla

Valjala vald: Vilidu-Kõnnu küla

Pihtla vald: Sauaru-Kõnnu küla

Laheküla

Laimjala vald: Allikalahe küla (asub Allika lahe ääres, Allika ka külaosa nimi)

Lääne-Saare vald: Linnulahe küla, Suurlahe küla (asub Linnulahe ja Suurlahe vahel)

Pihtla vald: Kasti-Laheküla

Orissaare vald: Laheküla, Maasi-Laheküla, Maasilinna küla (kui hargtäiendiga, siis Maasi-Laheküla, külas Maasilinn)

Liiva küla

Orissaare vald: Tumala-Liiva küla

Kihelkonna vald: Araste küla (küla idaosa nimi, jälgitav XVII sajandist)

Pihtla vald: Liiva küla, Pihtla-Liiva küla

Leisi vald: Laugu-Liiva küla

Mustjala vald: Paatsa-Liiva küla

Metsaküla

Kihelkonna vald: Neeme-Metsaküla

Lääne-Saare vald: Tõrise-Metsaküla

Pihtla vald: Sandla-Metsaküla

Mustla küla

Pihtla vald: Mustla küla, Kõljala-Mustla küla

Laimjala vald: Kingli-Mustla küla

Mõisaküla

Torgu vald: Torgu-Mõisaküla

Lääne-Saare vald: Lümanda-Mõisaküla

Salme vald: Salme-Mõisaküla

Mäebe küla

Torgu vald: Mäebe küla (kui hargtäiendiga, siis Torgu-Mäebe küla. Kui Torgu-nimelisi liiga palju, siis Sääre-Mäebe küla, Sõrve-Mäebe küla)

Kihelkonna vald: Loona-Mäebe küla, Vedruka-Mäebe küla? Kui tuleb Loona-Jõe küla, siis eelistada viimast?

Nurme küla

Valjala vald: Elliku küla? Elliku-Nurme küla? (külaosa nime järgi)

Leisi vald: Nurme küla, Laugu-Nurme küla

Nõmme küla

Leisi vald: Karja-Nõmme küla, Leisi-Nõmme küla (külaosa nime järgi)

Laimjala vald: Tammimõisa küla? (külas olnud karjamõisa nime järgi)

Lääne-Saare vald: Kaarma-Nõmme küla

Põlluküla

Lääne-Saare vald: Kerguse küla, Põlluküla (külaosa nime järgi)

Leisi vald: Mõisapõlde küla (küla nimi enne 1936. a)

Randvere küla

Lääne-Saare vald: Randvere küla, Kaarma-Randvere küla

Laimjala vald: Kõiguste-Randvere küla, Pöide-Randvere küla

Rannaküla

Orissaare vald: Jaani-Rannaküla

Pihtla vald: Pihtla-Rannaküla

Laimjala vald: Pöide-Rannaküla

Valjala vald: Rannaselja küla (esmamainingust lähtudes)

Kihelkonna vald: Undva-Rannaküla, Vaigu-Rannaküla

Sepa küla

Lääne-Saare vald: Kaarma-Sepa küla

Pihtla vald: Pihtla-Sepa küla, Kaali-Sepa küla

Ula küla

Pöide vald: Pöide-Ula küla, Uuemõisa-Ula küla

Salme vald: Rahuste-Ula küla, Sõrve-Ula küla

Veere küla

Pöide vald: Oti-Veere küla, Veere küla

Kihelkonna vald: Tagamõisa-Veere küla, Undva-Veere küla

Viira küla

Lääne-Saare vald: Kaarma-Viira küla

Leisi vald: Karja-Viira küla

Võhma küla

Mustjala vald: Võhma küla, Elme-Võhma küla, Võhma-Suurküla

Orissaare vald: Jaani-Võhma küla, Maasi-Võhma küla

Väljaküla

Pihtla vald: Pihtla-Väljaküla

Valjala vald: Sandla-Väljaküla

Orissaare vald: Reina-Väljaküla Ettepanekute autorid on keeleteadlased Marja Kallasmaa ja Peeter Päll Eesti Keele Instituudist, kes kuuluvad ka kohanimenõukokku.Kohanimenõukogu aseesimehe Pälli sõnul ei ole nimed lõplikud ning ettepanekud tehti selleks, et oleks, mida arutada. “Üritasime ühtegi nime mitte ära kaotada, vaid neid täiendada eelviitega,” ütles Päll. Külade liitmist ei pidanud ta heaks variandiks.Enamik nimede täiendeid on tehtud endiste valdade või kunagiste mõisavaldade järgi. “Kihelkonna nimi võiks ka arvesse tulla, aga eks see ole elanike endi otsustada, milline neile sobib. Kui nimi läheb liiga pikaks, võib ka muu kaalutlus olla. Kõike ühe hoobiga on raske lahendada,” tunnistas Päll.Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf Marja Kallasmaa rõhutas, et väljapakutud nimed ei ole sugugi kohustuslikud ja juba on saabunud ka muid ettepanekuid, mis kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud.“Näiteks ühes vallas sooviti Metsakülale nimeks Lussu, mis on vana talu nimi. Neid soove võetakse arvesse,” lausus Kallasmaa.Arvestatakse siiski ainult neid kohalike elanike ettepanekuid, mis ei lähe kohanimeseadusega vastuollu. Näiteks ei luba seadus saksakeelseid nimetusi. “Päris uusmoodustisi ka ei tahaks, pigem tasuks leida ajaloolise taustaga variant,” pakkus Kallasma.Kohanimenõukogu liikmed kaalusid kattuvate külade puhul ka kihelkonnanimede lisamist, kuid selgus, et korduvaid külanimesid on palju, mistõttu hakkaksid ka kihelkondade nimed korduma. “Seetõttu valisime enamasti endised mõisavaldade nimed, kuigi ka neis tuli kordusi ette,” märkis Kallasma.Kui mõnel pool on väljapakutud nimele suur vastuseis või leitakse mõni parem variant, siis kohanimenõukogu kaalub neid uuesti. Praegune nimekiri on saadetud kohapeale tutvumiseks, et teada saada, kas see on elanikele vastuvõetav.“Meieni on jõudnud teadmine – kui on kaks ühesugust nime, oleme öelnud, et vanem võiks jääda muutmata ja uuem ära muuta,” rääkis Kallasma. Nii näiteks oli Pöide valla ja Kihelkonna valla Veere küla puhul, kuid Kihelkonnal asuv sadam on küll noorem, ent rahvusvaheliselt kasutuses.“Mõnikord on võib-olla kohapeal lihtsam muuta mõlemat nime, kui ainult ühte korduvatest,” leidis Kallasma.Maakondlik komisjon on juba varem otsustanud, et nimevaidluses jäävad peale need külad, kus on rohkem elanikke.Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri-Teller Sepa sõnul võib seda küll natuke silmas pidada, kuid seaduslikku alust siin ei ole.Muutmist vajavad külanimed käivad läbi kohalikest volikogudest ja need saadetakse maavalitsuse kaudu rahandusministeeriumile, kus vaadatakse üle nõuetest kinnipidamine. Siinjuures küsib ministeerium ka kohanimenõukogu arvamust. Pärast seda kinnitab külanimed riigihalduse minister.Ministeeriumil on aega külanimede kohta tagasisidet oodata kuni suve lõpuni. “Tahame külanimed septembris ära menetleda, sest need peavad valimistulemuste jõustumiseks olema kinnitatud,” lisas Sepp.Valjala vald: Valjala-Ariste külaOrissaare vald: Tumala-Ariste küla, Pöide-Ariste (Tumala mõisavalla, Pöide kihelkonna järgi)Salme vald: Salme-Hindu küla, Torgu-Hindu külaOrissaare vald: Hindu küla, Maasi-Hindu külaLääne-Saare vald: Loona-Jõe külaLaimjala vald: Audla-Jõe külaLääne-Saare vald: Eikla-Keskvere külaPöide vald: Keskvere küla, Pöide-Keskvere küla (võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Pöide-Keskvere küla)Lääne-Saare vald: Paadla-Kogula külaValjala vald: Kogula küla (võiks jääda hargtäiendita kui endine mõis, ent kui täiendiga, siis ilmselt Valjala-Kogula küla)Valjala vald: Võhksa-Kungla külaLääne-Saare vald: Elme-Kungla külaPihtla vald: Ilpla-Kuusiku külaKihelkonna vald: Pidula-Kuusiku külaValjala vald: Vilidu-Kõnnu külaPihtla vald: Sauaru-Kõnnu külaLaimjala vald: Allikalahe küla (asub Allika lahe ääres, Allika ka külaosa nimi)Lääne-Saare vald: Linnulahe küla, Suurlahe küla (asub Linnulahe ja Suurlahe vahel)Pihtla vald: Kasti-LahekülaOrissaare vald: Laheküla, Maasi-Laheküla, Maasilinna küla (kui hargtäiendiga, siis Maasi-Laheküla, külas Maasilinn)Orissaare vald: Tumala-Liiva külaKihelkonna vald: Araste küla (küla idaosa nimi, jälgitav XVII sajandist)Pihtla vald: Liiva küla, Pihtla-Liiva külaLeisi vald: Laugu-Liiva külaMustjala vald: Paatsa-Liiva külaKihelkonna vald: Neeme-MetsakülaLääne-Saare vald: Tõrise-MetsakülaPihtla vald: Sandla-MetsakülaPihtla vald: Mustla küla, Kõljala-Mustla külaLaimjala vald: Kingli-Mustla külaTorgu vald: Torgu-MõisakülaLääne-Saare vald: Lümanda-MõisakülaSalme vald: Salme-MõisakülaTorgu vald: Mäebe küla (kui hargtäiendiga, siis Torgu-Mäebe küla. Kui Torgu-nimelisi liiga palju, siis Sääre-Mäebe küla, Sõrve-Mäebe küla)Kihelkonna vald: Loona-Mäebe küla, Vedruka-Mäebe küla? Kui tuleb Loona-Jõe küla, siis eelistada viimast?Valjala vald: Elliku küla? Elliku-Nurme küla? (külaosa nime järgi)Leisi vald: Nurme küla, Laugu-Nurme külaLeisi vald: Karja-Nõmme küla, Leisi-Nõmme küla (külaosa nime järgi)Laimjala vald: Tammimõisa küla? (külas olnud karjamõisa nime järgi)Lääne-Saare vald: Kaarma-Nõmme külaLääne-Saare vald: Kerguse küla, Põlluküla (külaosa nime järgi)Leisi vald: Mõisapõlde küla (küla nimi enne 1936. a)Lääne-Saare vald: Randvere küla, Kaarma-Randvere külaLaimjala vald: Kõiguste-Randvere küla, Pöide-Randvere külaOrissaare vald: Jaani-RannakülaPihtla vald: Pihtla-RannakülaLaimjala vald: Pöide-RannakülaValjala vald: Rannaselja küla (esmamainingust lähtudes)Kihelkonna vald: Undva-Rannaküla, Vaigu-RannakülaLääne-Saare vald: Kaarma-Sepa külaPihtla vald: Pihtla-Sepa küla, Kaali-Sepa külaPöide vald: Pöide-Ula küla, Uuemõisa-Ula külaSalme vald: Rahuste-Ula küla, Sõrve-Ula külaPöide vald: Oti-Veere küla, Veere külaKihelkonna vald: Tagamõisa-Veere küla, Undva-Veere külaLääne-Saare vald: Kaarma-Viira külaLeisi vald: Karja-Viira külaMustjala vald: Võhma küla, Elme-Võhma küla, Võhma-SuurkülaOrissaare vald: Jaani-Võhma küla, Maasi-Võhma külaPihtla vald: Pihtla-VäljakülaValjala vald: Sandla-VäljakülaOrissaare vald: Reina-Väljaküla

Veel artikleid samast teemast »