Inimese päästnutele taotletakse medalit

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 10. mai 2017. Pühapäeval leidsid Kuressaare mehed tühermaalt päevi kadunud olnud soomlase. 68-aastase Risto leidnud Kalvi Trei ja Heigo Suuster tunnistasid, et kogemus oli üsna hirmutav, kuid neil on hea meel, et nad mehe elu päästa suutsid.



Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe (pildil) ütles, et nende jaoks läks päästeoperatsioon kergemini kui nad selleks valmistunud olid. Leidjad olid tema sõnul jõudnud suure töö juba ise ära teha.



Kuna Kuressaares on sarnaseid tühermaid ja metsatükke palju, siis konkreetsest piirkonnast ei osanud keegi meest otsida. Otsimise tegi keeruliseks ka see, et polnud teada, kuhu ta hotellist lahkudes oli suundunud. Kadumiskohta ei viinud ka ühtegi teed ja Lindmäe sõnul oli õnneasi, et mees sealt elusana üles leiti. Päästjad meest ei otsinud, sest kadunud inimeste otsimine ei ole päästjate töö.



Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ütles, et mehe leidmiseks maastikuotsinguid ei korraldatud, kuna konkreetset kadumiskohta ei olnud. Politseile teatati 5. mai õhtul, et isikut ei ole mitu päeva nähtud. Tema kohta koostati kirjeldus ja ta kuulutati meedias tagaotsitavaks.



Lähedasi oodatakse mehele järele



“Need, kes mehe leidsid, tegid adekvaatselt kohe kõike – panid kannatanule jope peale, andsid häirekeskusele teada, kus neile vastu tullakse, pakkusid abivajajale kiiret ja parimat abi. Väga head leidjad,” rääkis Lindmäe.



Ta ütles, et ei ole pärast juhtunud leidjatega rääkinud, kuid plaanib seda kindlasti teha ja juhtumist tulenevalt esitada ka taotluse elupäästemedali andmiseks. Lõpliku otsuse teeb komisjon. Elupäästemedaleid antakse välja kaks korda aastas – augustis ja veebruaris.



“Kõigi kohta, kes on teinud kangelasteo inimeste päästmisel, teen taotluse,” seletas Lindmäe. Ta kinnitas, et kannatanu oli leidmise hetkel raskes olukorras. Subjektiivse arvamusena lausus Lindmäe, et tema hinnangul oli see viimane aeg mees elusalt leida.



“Organism oli kaitseks väiksemale vereringele läinud. Eks paistab, kui palju meditsiin suudab teda aidata, võib-olla taastub ta päriselt,” sõnas Lindmäe.

