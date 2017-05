Uudised

Bussi sõiduplaanis püsisid kolm nädalat valed kellaajad

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 10. mai 2017. Järve bussipeatuses asuv ja alates 17. aprillist kehtiv sõiduplaan. Eile kella 15 ajal tehtud ekraanitõmmis bussipilet.ee kodulehest. Selle all on toodud väljavõte peatus.ee kodulehelt Järvelt bussi väljumise õige kellaajaga. Kuigi Iidelt linna suunas sõitva bussi sõidugraafikus tehti muudatus juba kolm nädalat tagasi, püsisid Kuressaare bussijaama kodulehel veel eile pärastlõunalgi reisijaid eksitavad väljumiste kellaajad.



Eile pärastlõunal Järve peatusest bussi peale tulla ja Kuressaarde sõita soovinud reisija uuris eelnevalt oma nutitelefonist Kuressaare bussijaama kodulehelt www.bussipilet.ee busside väljumisaegu. “Seal on kirjas, et Järve peatusest väljub buss Kuressaare suunas kell 14.07,” osutas reisija. Tegemist on liiniga nr 1109, mille buss sõidab marsruudil Iide-Mässa-Salme-Kuressaare.

Reisija sättis end peatusesse liikuma nii, et ta ilusti sellele bussile jõuaks.



“Ootasin oma pool tundi, kuid bussi ei tulnud,” imestas reisija. Peatuses märkas ta aga posti külge kinnitatud sõiduplaani kellaaegadega, mille kohaselt väljub eespool mainitud buss Järvelt Kuressaare suunas alates 17. aprillist hoopis kell 14.00.



Muudatust ei edastatud



Kodulehekülge bussipilet.ee haldab OÜ Kuressaare Bussijaam. Selle juhataja Aare Lehtsi sõnul korrigeeritakse tavaliselt busside väljumisaegu kohe pärast seda, kui neile saabuvad vedajalt uued graafikud. “Meil on üks inimese selle peal, kes aegu kontrollib ja selle eest vastutab,” ütles Lehtsi.



Tema kinnitusel on Kuressaare bussijaama kodulehel kasutusel olev programm maanteeameti hallata ning ühildatud kogu Eesti linnade ja maakondade bussiliine hõlmava kodulehe peatus.ee omaga. Seal on Järve peatuse kohta kirjas õige väljumine ehk kell 14.00.



Aare Lehtsi uuris asja lähemalt ning selle tulemusena selgus, et bussiettevõte OÜ Atko Liinid ei ole graafikumuudatusi Kuressaare bussijaamale esitanud, kuigi lepingu järgi peab ta seda tegema hiljemalt kaks nädalat enne muudatuste kehtima hakkamist.



“Bussiettevõte tunnistas, et neil on muudatused ununenud meile saata,” selgitas Lehtsi. Ta pakkus välja, et ühistranspordi kohta käiva info jagamine tuleks maakonnasiseselt lihtsamaks teha, mitte ajada asja Tallinna kaudu, sest maavalitsus edastab info omakorda maanteeametile.



OÜ Atko Liinid Saaremaa osakonna juhti Mati Maasi ei õnnestunud Meie Maal kätte saada, sest ta ei vastanud mobiiltelefonile.



Maavalitsus ei saa garanteerida



Saare maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Merike Sõrm tõdes, et nende jõud ei käi üle kõigist internetiportaalidest. “Kahetsusväärne, et Kuressaare bussijaama kodulehel on vale info, aga me ei suuda garanteerida nende õigsust,” lausus Sõrm.



Ta soovitas reisijatel maakonnaliinide kohta vaadata väljumisaegu eelkõige kodulehelt peatus.ee, sest sinna tehakse muudatused järgmisel päeval pärast maavanema korraldust. Kuna Kuressaare bussijaam on ise vedajaga lepingulises suhtes, siis maavalitsus bussijaamale muudatustest ei teata.



Alates 17. aprillist maakonnaliinidele kehtima hakanud muudatus puudutas kõiki Sõrve suunas sõitvaid busse, sest lisati Tuulte Roosi peatuses väljumise võimalus. Kellaaeg nihkus varasemaks ainult ühel bussiliinil, milleks on nr 1109 Iide-Mässa-Salme-Kuressaare.



