Uudised

Rahvusvaheline filmiprojekt jõudis Orissaarde

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 10. mai 2017. Hetki jäädvustamas. Nelja riigi rahvusvahelises koostööprojektis, kus salvestatakse erinevaid pärimuslugusid, on Orissaare gümnaasiumi 7. klassi õpilastel võimalus erinevate maade juhendajate eestvedamisel kaasa lüüa. FOTO: Mikk Rand Sel nädalal on Orissaare noortekeskuses käimas nelja riigi rahvusvaheline koostööprojekt, milles löövad seekord kaasa ka Orissaare gümnaasiumi seitsmenda klassi õpilased.



Nimelt on nädala algusest Orissaares jätkumas rahvusvaheline filmiprojekt „Räägi meile lugu, mida keegi vestis sulle ja mida sina jutustaksid oma lastelastele“.



Projektis teevad koostööd Eestist Kinobuss, Saksamaalt Movimiento, Ecuadorist La Cinta Corta ja Kolumbiast Casa B. Igas partnerriigis korraldatakse filmitöötubasid ja tehakse dokumentaalfilmi “Living legends“ ehk “Hingestatud lood“.



Jaanuaris oldi koos Ecuadoris, veebruaris Kolumbias, mais siis Eestis ehk Orissaares ja juunis saadakse kokku Saksamaal. Kuna igast riigist on juhendajaid kolm, siis kokku on Orissaares toimetamas 12 juhendajat.

Arendav projekt



Kinobussi eestvedaja Mikk Rand märkis, et see on väga hea võimalus ka noortele toimetada teoreetilistest tundidest nii-öelda väljaspool. „See annab väga hea keelepraktika, sest omavahel tuleb suhelda inglise keeles, samuti annab see teadmisi nii erinevate maade ajaloo kui kultuuri kohta,“ rääkis Rand. Töö toimub erinevates gruppides ning igal grupil on oma ülesanne.



Esmakordselt Eestit ja ka Saaremaad külastavad Nadja Saksamaalt ja Handrey Kolumbiast ütlesid Meie Maale, et neid üllatas, et tegemist on nii väikese saarega. „Siin on väga puhas ja vaikne,“ tunnustasid nad. Handrey lisas, et nende tänavaid iseloomustab palju inimesi ja vali muusika.



Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii sõnas, et loomulikult on tal hea meel, et nende kooli õpilastel on võimalus osaleda sellises huvitavas ja arendavas projektis.



„Eeldatavasti saavad nad selle projekti käigus mitmesuguseid teadmisi ja oskusi,“ ütles Prii, viidates, et kindlasti saavad nad praktiseerida inglise keelt, harjutada meeskonnatööd, arendada ettevõtlikkust ning laiendada silmaringi. Projekt lõimib mitmeid õppeaineid ja üldpädevusi.



„Esimesel projektipäeval oli ka minul võimalus kaasa lüüa ja muljed on ainult positiivsed,“ kinnitas ta.



Nädala tulemust ehk filmide esilinastust saab näha juba sel pühapäeval kl 12.30 Orissaare kultuurimajas. Ka on siis võimalus kohtuda projektis kaasa löövate erinevate maade esindajatega. Nimelt on nädala algusest Orissaares jätkumas rahvusvaheline filmiprojekt „Räägi meile lugu, mida keegi vestis sulle ja mida sina jutustaksid oma lastelastele“.Projektis teevad koostööd Eestist Kinobuss, Saksamaalt Movimiento, Ecuadorist La Cinta Corta ja Kolumbiast Casa B. Igas partnerriigis korraldatakse filmitöötubasid ja tehakse dokumentaalfilmi “Living legends“ ehk “Hingestatud lood“.Jaanuaris oldi koos Ecuadoris, veebruaris Kolumbias, mais siis Eestis ehk Orissaares ja juunis saadakse kokku Saksamaal. Kuna igast riigist on juhendajaid kolm, siis kokku on Orissaares toimetamas 12 juhendajat.Arendav projektKinobussi eestvedaja Mikk Rand märkis, et see on väga hea võimalus ka noortele toimetada teoreetilistest tundidest nii-öelda väljaspool. „See annab väga hea keelepraktika, sest omavahel tuleb suhelda inglise keeles, samuti annab see teadmisi nii erinevate maade ajaloo kui kultuuri kohta,“ rääkis Rand. Töö toimub erinevates gruppides ning igal grupil on oma ülesanne.Esmakordselt Eestit ja ka Saaremaad külastavad Nadja Saksamaalt ja Handrey Kolumbiast ütlesid Meie Maale, et neid üllatas, et tegemist on nii väikese saarega. „Siin on väga puhas ja vaikne,“ tunnustasid nad. Handrey lisas, et nende tänavaid iseloomustab palju inimesi ja vali muusika.Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii sõnas, et loomulikult on tal hea meel, et nende kooli õpilastel on võimalus osaleda sellises huvitavas ja arendavas projektis.„Eeldatavasti saavad nad selle projekti käigus mitmesuguseid teadmisi ja oskusi,“ ütles Prii, viidates, et kindlasti saavad nad praktiseerida inglise keelt, harjutada meeskonnatööd, arendada ettevõtlikkust ning laiendada silmaringi. Projekt lõimib mitmeid õppeaineid ja üldpädevusi.„Esimesel projektipäeval oli ka minul võimalus kaasa lüüa ja muljed on ainult positiivsed,“ kinnitas ta.Nädala tulemust ehk filmide esilinastust saab näha juba sel pühapäeval kl 12.30 Orissaare kultuurimajas. Ka on siis võimalus kohtuda projektis kaasa löövate erinevate maade esindajatega.

Veel artikleid samast teemast »