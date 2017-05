Uudised

Edukontor avas eile uksed

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 10. mai 2017. Kauaigatsetud edukontori uksed avati pidulikult eile. Foto: Valmar Voolaid Eile avati pidulikult Tallinna tn 1 teisel korrusel Edukontor, kus tegutseb 13 püsirentnikku. Oodatud on ka kõik ajutised rentnikud, kel vaja ruumi mõneks tunniks, päevaks, kuuks või koguni terveks suveks.



Edukontori eesmärk on tuua kodukontoritest välja need mikroettevõtjad ja vabakutselised, kes seni seda ühel või teisel põhjusel teinud ei ole. Edukontoris on foto- ja meigistuudio, tegutseb Filmilevi, kontor on ka teaduse ja botaanikaga tegelevatel inimestel, IT ja inseneri valdkonna esindajatel, tõlgitakse raamatuid, tehakse raamatupidamist.



Mai lõpus avatakse suur ühiskasutusruum, mida asjaosalised ise chill-ruumiks kutsuvad.



Vabakontorisse on oodatud nii kohalikud ettevõtjad, loomeinimesed kui ka külalised.



Vabakontori üks algatajaid Mele Pesti tõdes, et vabakontori järele on hästi pikalt vajadus olnud. Siiani toimetati enamasti kodudes ja kohvikutes.



„Miks me siin täna oleme, näitab ka seda, et töökontseptsioon on muutumas. Lisaks tavapärasele kontorile on inimesi, kes naudivad ja eelistavad seda varianti, kui töö iseloom seda lubab. Rahulolu-uuringud on näidanud, et töötajad on vabakontorites kõige õnnelikumad. Sellega on otseselt seotud ka paremad töötulemused,“ rääkis Pesti.



Lisaks sellele, et igaüks töötab oma nurgas, pannakse suurt rõhku ka koos tegemisele ja koostööle. Seetõttu eelistatakse väga seda, et inimesed jagaksid tube ning räägiksid üksteisega oma tööst. Edaspidi plaanitakse korraldada ka üritusi, mis võrgustikku laiendaksid.



Töölauarent tunniks on kaks eurot. Päeva saab kontorilaua taga veeta 10 euro eest. Võimalik on kasutada ka koosolekute ruumi, soetada 10 korra kaarti jms.

Äriinimesi Edukontori avamise puhul õnnitlemas käinud linnapea Madis Kallas ütles, et talle väga meeldib see, mida loovad ettevõtjad paari aasta jooksul Kuressaares teinud on ja linn on tulemusega väga rahul. Kontori ruumid vuntsiti üles paari kuu jooksul. Edukontori eesmärk on tuua kodukontoritest välja need mikroettevõtjad ja vabakutselised, kes seni seda ühel või teisel põhjusel teinud ei ole. Edukontoris on foto- ja meigistuudio, tegutseb Filmilevi, kontor on ka teaduse ja botaanikaga tegelevatel inimestel, IT ja inseneri valdkonna esindajatel, tõlgitakse raamatuid, tehakse raamatupidamist.Mai lõpus avatakse suur ühiskasutusruum, mida asjaosalised ise chill-ruumiks kutsuvad.Vabakontorisse on oodatud nii kohalikud ettevõtjad, loomeinimesed kui ka külalised.Vabakontori üks algatajaid Mele Pesti tõdes, et vabakontori järele on hästi pikalt vajadus olnud. Siiani toimetati enamasti kodudes ja kohvikutes.„Miks me siin täna oleme, näitab ka seda, et töökontseptsioon on muutumas. Lisaks tavapärasele kontorile on inimesi, kes naudivad ja eelistavad seda varianti, kui töö iseloom seda lubab. Rahulolu-uuringud on näidanud, et töötajad on vabakontorites kõige õnnelikumad. Sellega on otseselt seotud ka paremad töötulemused,“ rääkis Pesti.Lisaks sellele, et igaüks töötab oma nurgas, pannakse suurt rõhku ka koos tegemisele ja koostööle. Seetõttu eelistatakse väga seda, et inimesed jagaksid tube ning räägiksid üksteisega oma tööst. Edaspidi plaanitakse korraldada ka üritusi, mis võrgustikku laiendaksid.Töölauarent tunniks on kaks eurot. Päeva saab kontorilaua taga veeta 10 euro eest. Võimalik on kasutada ka koosolekute ruumi, soetada 10 korra kaarti jms.Äriinimesi Edukontori avamise puhul õnnitlemas käinud linnapea Madis Kallas ütles, et talle väga meeldib see, mida loovad ettevõtjad paari aasta jooksul Kuressaares teinud on ja linn on tulemusega väga rahul. Kontori ruumid vuntsiti üles paari kuu jooksul.

Veel artikleid samast teemast »