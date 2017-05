Uudised

Jyskil töötajad leitud

Teisipäev, 09. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 09. mai 2017. Jyski kaupluse ehitus. FOTO: Valmar VOolaid Järjekorras kümnes Jyski kauplus Eestis plaanitakse Kuressaares avada veel enne jaanipäeva.



Jyski Baltimaade ja Valgevene turundusjuht Anželika Zorina loodab, et täpsem avamiskuupäev saab lähinädalatel paika, kui ehituse ja muude ettevalmistuste täpne ajakava on kõikide osapooltega kinnitatud.



Zorina kinnitusel hakkab Saaremaa Jysk pakkuma tööd üheksale inimesele ning lisaks kahele hooajatöölisele, kes kõik saavad Jyski poolt ka vajaliku väljaõppe.



“Võib öelda, et Saaremaa Jyski töötajate otsingud on läinud kenasti – suurema osa töötajatest oleme tänaseks leidnud. Kaupluse juhataja osas loodame otsuse langetada nädala lõpuks,“ selgitas ta.



“Huvi selle poe vastu on olnud suur ning meil on vaid hea meel, et juba varsti saame saarlastele olla senisest lähemal,“ lisas Zorina. Jyski Baltimaade ja Valgevene turundusjuht Anželika Zorina loodab, et täpsem avamiskuupäev saab lähinädalatel paika, kui ehituse ja muude ettevalmistuste täpne ajakava on kõikide osapooltega kinnitatud.Zorina kinnitusel hakkab Saaremaa Jysk pakkuma tööd üheksale inimesele ning lisaks kahele hooajatöölisele, kes kõik saavad Jyski poolt ka vajaliku väljaõppe.“Võib öelda, et Saaremaa Jyski töötajate otsingud on läinud kenasti – suurema osa töötajatest oleme tänaseks leidnud. Kaupluse juhataja osas loodame otsuse langetada nädala lõpuks,“ selgitas ta.“Huvi selle poe vastu on olnud suur ning meil on vaid hea meel, et juba varsti saame saarlastele olla senisest lähemal,“ lisas Zorina.

Veel artikleid samast teemast »