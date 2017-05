Uudised

Jööri – enne ja pärast

Teisipäev, 09. mai 2017.



Teisipäev, 09. mai 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 09. mai 2017. Talgupäeval said üles talvel restaureeritud atraktsioonid lastele. FOTO: Sigrid Osa Laupäeval toimusid “Teeme ära!“ talgud, kus osales tänavu pea 4000 inimest. Jööris kerkis päevaga uus mänguväljak.



Öeldakse, et ühe vana on teise uus. Jööri küla ettevalmistused talgupäevaks vältasid terve talve. Lasteaia vanu atraktsioone restaureeriti viie mehega ning talgupäeval pandi need üles. Varem Jööris mänguväljakut ei olnud. Platsi ääres rippus vaid kaks kiike, millest suurematel rahvakogunemistel jäi lastele väheks. Jööri küla talgujuht Sulev Peäske tõdes, et talgupäev läks igati korda. Kokku osales 31 talgulist, kelles kaheksa olid lapsed. Nii palju töökäsi pole Jööris talgupäeval ammu kokku saadud.



Talgujuhi sõnul olid lapsed mänguväljaku rajamise üle väga rõõmsad ja õnnistasid väljaku esimesel päeval oma mängudega ka sisse.



“Jõudsime ära teha rohkem, kui esialgu plaanisime. Jõudsime ka külavaheteed võsast puhastada rohkem, kui plaanitud oli,“ rääkis Peäske.



Pärast tööd ootas talgulisi perenaiste keedetud supp, suitsu- ja tünnisaun. “Teeme ära!“ järelpidu väljas poole kümneni õhtul.



Mänguväljakule püstitati vedruga auto, kiiged ja liumägi koos redelite ja treppidega.



