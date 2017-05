Uudised

Kalarohke Siin ei ole kala!

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 08. mai 2017. Foto on illustratiivne. Haugipüügi hooaja avaüritusena võeti laupäeval taas kõikide landiostude õigustuseks Loode-Saaremaal Pilguse lahel mõõtu merel loksumises, ridvaga vehkimises ja tamiili harutamises.



“Nüüd juba neljandat aastat,” sõnas ürituse Siin ei ole kala! peakorraldaja Urmo Heinam. “Vaatasime neid mandrimehi, kes spinnade ja ritvadega merel käisid ja naersime omaette, saarlased püüavad kala ikka võrguga! Kuid neli aastat tagasi otsustasime ka ise proovida. Tänavu käis merel seitse paatkonda, igas kaks-kolm meest.”



Heinami sõnul nende võistlustel saaki merre tagasi ei lasta, vaid püütud kalast valmistatakse toitu. Kui möödunud aastal sõid mehed õhtusöögiks grillitud sardelle, siis tänavu oli kalaõnne sedavõrd rohkem, et värskelt merest püütud havi said võistlejad juba lõunasöögiks.



Rinda pisteti kolmes kategoorias: suurim kala, suurim saak, suurim keskmine saak paatkonna liikme kohta. Suurima, 4,04 kilose havi tõmbas merest Kaarel Heinlaid, tema sai ka suurima saagi, 16,05 kilo. Kolmanda kategooria võit läks Heinami paatkonnale, mille mehed püüdsid päeva jooksul keskmiselt 8 kilo kala.



Kokku tõi seitse paati merest välja 78 kilo haugi, millest pool söödi õhtusöögiks ning ülejäänu viidi koju perenaisele väärindada. Seni on kalapüügivõistlustel osalenud vaid mehed, aga korraldaja sõnul võiks ka õrnem sugu osaleda.

