Uudised

Liiva poes kerkis põrand

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 08. mai 2017. Eile ehmatas STÜ Muhu Liiva Konsumi külastajaid kassade juures häälekalt lahtitulnud põrandaplaadid.



“Selline tunne oli nagu oleksin õudusfilmis,” kirjeldas sündmust poodi sisenenud klient. Poepõrand kerkis, põrandaplaadid krigisesid ning jäi mulje nagu maa seest hakkaks koletis välja tulema. Poodi sel hetkel külastanud inimesed suunati uksest välja ning kedagi enam sisse ei lastud.



COOP Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov kinnitas, et tõepoolest selline intsident aset leidis, kus paari ruutmeetri ulatuses tulid poes lahti põrandaplaadid.



“Ei oska arvata, mis selle esile kutsus, ehitusest on ka mööda läinud juba seitse aastat,” kõneles Koov, kelle sõnul vaatas koheselt olukorra üle ka nende haldusspetsialist. Täna pöördutakse EBC Ehituse poole ning uuritakse, mis selle põhjustas. Koovi sõnul see ostlemist siiski ei sega ning ei takista poel ka mitte kuidagi kliente teenindamast. “Selline tunne oli nagu oleksin õudusfilmis,” kirjeldas sündmust poodi sisenenud klient. Poepõrand kerkis, põrandaplaadid krigisesid ning jäi mulje nagu maa seest hakkaks koletis välja tulema. Poodi sel hetkel külastanud inimesed suunati uksest välja ning kedagi enam sisse ei lastud.COOP Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov kinnitas, et tõepoolest selline intsident aset leidis, kus paari ruutmeetri ulatuses tulid poes lahti põrandaplaadid.“Ei oska arvata, mis selle esile kutsus, ehitusest on ka mööda läinud juba seitse aastat,” kõneles Koov, kelle sõnul vaatas koheselt olukorra üle ka nende haldusspetsialist. Täna pöördutakse EBC Ehituse poole ning uuritakse, mis selle põhjustas. Koovi sõnul see ostlemist siiski ei sega ning ei takista poel ka mitte kuidagi kliente teenindamast.

Veel artikleid samast teemast »