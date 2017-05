Uudised

Ametikoolile Noorelt Meistrilt kolm medalit

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 08. mai 2017. Ametikooli õpilased, ärinduse spetsialistid Mart Tiitsaar, Martin Õisnurm, Marek Uudeküll ja Liina Malk pälvisid Noorel meistril teise koha. FOTO: ametikool Reedel Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses lõppenud kutsehariduse suurüritusel “Noor meister 2017” võitsid Kuressaare ametikooli õpilased kolm medalit kolmel võistlusalal.



Teise koha saavutasid graafiline disainer Imbi Võrel (juhendaja Maila Juns-Veldre) ning ärinduse spetsialistid Mart Tiitsaar, Martin Õisnurm, Marek Uudeküll ja Liina Malk, (juhendaja Anne Lember). Ehituspuusepa eriala õpilased Keido Keinast ja Ken Pihlas (juhendaja Jüri Vaga) tulid kolmandale kohale.



“See on korralik tulemus,” kinnitas Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk, lisades, et üks medal teeb juba rõõmu, aga nüüd on rõõm siis kolmekordne. Ametikooli õpilased võistlesid kuuel erialal.



Kokku osales kahepäevastel võistlustel ligi nelisada parimat kutseõppurit 31 erialal. Hinnati võistlejate kiirust, täpsust ja omandatud teadmiste oskuslikku kasutamist.



SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi sõnul on sellist sündmust kutseharidusele ja Eesti noortele väga vaja. “Noor Meister annab nii erialavaliku ees seisvale noorele kui ka tema suunajale hea ülevaate kutseõppevõimalustest ja väljavaadetest, veendumaks, et kutsehariduses on, mida valida.”



Seekordse “Noore meistri” kujundasid saarlased. Nimelt mõtles Kuressaare ametikooli Disainimajakas välja ning seadis üles ürituse üldkontseptsiooni ja kujunduse.



