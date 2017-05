Uudised

Minifilmide festivali võit läks Läänemaale

Esmaspäev, 08. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 08. mai 2017. Žüriisse kuulunud tuntud laulja ja näitleja Kristel Aaslaid avaldas lootust, et üritus võiks veel suuremaks kasvada. Laupäeva õhtul kuulutati Kuressaare linnateatris toimunud koolinoorte lühifilmifestivalil “Minifilm 2017” välja parimad filmid.



Grand Prixi võitis oma nelikteose eest Karl-Cristoph Rebane Läänemaa ühisgümnaasiumist. “Märkasin, et olin võitnud kell pool kaks öösel ja läksin kohe emalegi õnne kuulutama, no paremini polekski saanud ju minna,” ütles Karl-Cristoph Meie Maale.



Ta lisas, et kui ta oma filme konkursile saatis, siis ei olnud ta üldse kindel, et kas neid üldse näidataksegi seal, kuna kuskil ei olnud kirjas eksperimentaalfilmide ehk tema filmisuuna kohta. Karl-Cristoph on ka eelnevalt saanud igasuguseid eriauhindu, kuid praegune võit oli talle tema sõnul eeldatust kordades võimsam - täiesti nagu välk selgest taevast.



“Ise olen tegelenud lühifilmide loomisega juba peaaegu kolm aastat - kõik sai alguse ühest enda installatsiooni tutvustusvideost, mis osutus minulegi teadmata eksperimentaalfilmiks,” märkis ta, tähendades, et sellest hetkest alates on ta teadlikult filme loonud.



Peakorraldaja, Kuressaare gümnaasiumi (KG) endine vilistlane Mart Varik tõdes, et eks väikesed viperused ikka olid üritusel, kuid nendest saab ainult õppida.

Mõned asjad, mis läksid eelmine aasta kesiselt, tulid see aasta ladusamalt, kuid kohati ka vastupidi.



“Kõige tähtsam on see, et kahe viimase aasta jooksul kogu selle projekti koostamise ja läbiviimisega kokku puutunud õpilased on saanud nüüd juba hämmastunult vilunuiks ning tundub, et järgmine aasta, kui mina viimast korda aitan korraldada Minifilmi, siis paneme kõik kogemused ja tutvused maksma ja korraldame filmifesti, mille laadset koolid pole veel näinud,” rääkis Mart.



Tema sõnul oli eriti vahva, et festivali viimastel hetkedel võtsid žüriisse kuulunud Kristel Aaslaid ja stand-up humorist Mattias Naan õhtujuhtimise üle ning suutsid publikut mitmel korral pisarateni naerutada.



“Sellised säravad tegijad ongi just need, kes toovad õpilasteni meelelahutusmaailma võlu ja sisuliselt kannavad endas kogu selle ürituse ettevõtmise eesmärki - inspireerida ja avada silmi selle võrratu kunstisuuna suhtes.”



Saaremaalt pärit laulja ja näitleja Kristel Aaslaid ütles Meie Maale, et tema muljed festivalist on toredad.



“Hea meel on näha noortes entusiasmi filmitegemise vastu,” rääkis Kristel, kelle sõnul võiks see üritus veel rohkem tuult tiibadesse saada ja suuremaks kasvada.



Publik toetas kõige tormilisemalt KG noorte tehtud filmi Mati Kukkunen, mis valiti ka publiku lemmikuks. Filme hindasid lisaks Kristelile ja Mattiasele lisaks KG vilistlane ning “Aktuaalse kaamera” monteerija Jako Jõgi ning Balti Filmi-ja Meediakoolis õppiv Sissel-Maria Mägi. Minifilmi festivali galaõhtul sai näha 20 lühifilmi.



Minifilmi festival toimus kaheksandat korda ja selle korraldaja on Kuressaare gümnaasium. Festivali eesmärgiks on pakkuda noortele võimalus avastada kirg filmikunsti vastu.





Minifilm 2017 tulemused

Grand Prixi võitis oma nelikteose eest Karl-Cristoph Rebane Läänemaa ühisgümnaasiumist. Laureaatideks osutusid Anton Forsdik - Either OR (Stockholm), Kristjan Nuus - Otsing (Tallinna 32. Keskkool), Sille-Riin Rand - Audla mõisa kunmitus (Saaremaa ühisgümnaasium).

Parim meesnäitleja: Silver Vahstein filmist Mati Kukkunen (Kuressaare gümnaasium). Parim naisnäitleja: Elina Tammeleht filmist Postüür (Läänemaa ühisgümnaasium).

Publiku lemmik: Mathias Iilane - Mati Kukkunen (Kuressaare gümnaasium).

