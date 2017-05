Uudised

UUS! Politsei otsib Saaremaal kadunuks jäänud 68-aastast meest

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: MM Laupäev, 06. mai 2017. Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 68-aastase Risto asukohta, keda nähti viimati 3. mail.



Politseile teadaolevalt saabus Soome kodakondsusega Risto kolmapäeval, 3. mail Kuressaarde puhkama. Hotelli jõudes viibis Risto seal mõned minutid ja lahkus siis teadmata suunas. Sellest ajast peale puudub mehega igasugune kontakt.



Risto isikukirjeldus on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes aktiivselt tema otsimisega tegelevad. Risto kandis sinist jopet ja heledaid pükse. Ta on ligikaudu 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja heledate lühikeste juustega.



