Herkel: võimuerakonnad manipuleerivad haldusreformiga

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: MM Laupäev, 06. mai 2017. Andres Herkel. FOTO: Delfi Vabaerakonna saadikud andsid 4. mail riigikogus üle arupärimise peaministrile “Haldusreformi manipulatsioonidest võimuerakondadele parema positsiooni andmiseks“.



“Meile torkab silma, et väga erinevate olukordade puhul rakendatakse sundliitmist ilmse eesmärgiga moodustada omavalitsused sellistes piirides, et võimuerakonnad saaksid valimistel endale soodsa positsiooni,“ ütles erakonna endine esimees Andres Herkel.



Vabaerakonna arupärimises on eristatud seitse erinevat skeemi, kuidas omavalitsused on ise püüdnud vabatahtliku ühinemise käigus kõiki vajalikke kriteeriume täita, kuid ikkagi on valitsus rakendamas sundliitmist. “Mulle meenutab see 5000 elaniku nõude absolutiseerimine NLKP-aegset dogmaatikat,“ ütles Herkel.



Vabaerakonna liikmed küsivad peaministrilt, kuidas kavatseb vabariigi valitsus menetleda omavalitsuste sisukaid vastulauseid, kuidas seletatakse vastuollu minekut rahvaküsitluse tulemustega, kuidas tullakse toime erinevate kohtuvaidlustega, mis jäävad kohalike valimiste eelsesse aega, ning mis asjaoludel on koalitsiooni osapooled kokku leppinud, et haldusreformi seadust ei muudeta isegi juhul, kui see on ilmselgelt vigane ning toob kaasa halbu tagajärgi.

