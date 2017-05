Uudised

Suurpere konkursil ka saare pere

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 06. mai 2017. Foto on illustratiivne Aasta Suurpere konkursile anti üles 23 peret, kellest üks on Saaremaalt.



Tiitli väljaandmise eesmärk on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi. Aasta suurpere aunimetuse annavad kaheksandat korda üle MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) ja Bigbank ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last.



ELPL president Aage Õunap ütles, et kandidaatide arv on püsinud viimastel aastatel üsna sama. Näiteks mullu oli neid 21 ja 2015. aastal samuti 23 nagu tänavu. Küll aga 2014. aastal oli valikus vaid 13 peret, aga 2012. aastal hoopis 37.

Komisjon koguneb täna, et teha oma valik. Aasta suurpere tiitel ja sellega kaasnev rahaline preemia 4000 eurot antakse võitjale üle 13. mail toimuval Suurperepäeval, mis leiab aset Tallinna loomaaias.



