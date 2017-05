Uudised

Minifilmide festivalil tänavu rekordarv filme

Laupäev, 06. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 06. mai 2017. Kuressaare gümnaasiumi (KG) kaheksandat korda korraldatud minifilmide festivalil saab tänavu näha 20 lühifilmi. Kokku laekus 23 filmi, mis on võrreldes varasemate aastatega kõige rohkearvulisem osavõtt.



“Sel aastal on vaieldamatult kõige rohkem filme,“ ütles üks festivali peakorraldajaid, KG vilistlane Mart Varik, kelle sõnul tuleb filmide kogukestuseks üle kahe tunni.



Enamik filme on alla viie minuti ning tehtud nii, nagu on soovitanud filmikoolitusel õpilastele filmirežissöör, Kinobussi eestvedaja Mikk Rand, et hea film peab olema nii pikk kui vajalik ja nii lühike kui võimalik. On palju muusikavideosid ning ka naljafilme, kuid ka eksperimentaal- ehk kunstilisi filme ilma sõnadeta.



Filme saadeti KG-st, Saaremaa ühisgümnaasiumist (SÜG), Kärla põhikoolist, Tallinna 32. keskkoolist, Läänemaa ühisgümnaasiumist, Rootsist ning osaleb ka eelmise aasta festivali üks laureaate Annemai Sepp.



Lühifilme hindavad ehk žüriisse kuuluvad laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, stand-up humorist Mattias Naan, KG vilistlane ja “Aktuaalse kaamera“ monteerija Jako Jõgi ning Balti filmi- ja meediakoolis õppiv Sissel-Maria Mägi. Minifilmigala saab alguse täna kl 18 Kuressaare Linnateatris.



Eile toimus vestlushommik näitleja, filmis “November“ peaosa mängiva Jörgen Liigiga. Vestlusele lisas omalt poolt hoogu KG endine õpetaja, ka filmis “November“ osalenud Genadi Noa.



Festivali eesmärk on pakkuda noortele võimalust avastada kirg filmikunsti vastu. “Sel aastal on vaieldamatult kõige rohkem filme,“ ütles üks festivali peakorraldajaid, KG vilistlane Mart Varik, kelle sõnul tuleb filmide kogukestuseks üle kahe tunni.Enamik filme on alla viie minuti ning tehtud nii, nagu on soovitanud filmikoolitusel õpilastele filmirežissöör, Kinobussi eestvedaja Mikk Rand, et hea film peab olema nii pikk kui vajalik ja nii lühike kui võimalik. On palju muusikavideosid ning ka naljafilme, kuid ka eksperimentaal- ehk kunstilisi filme ilma sõnadeta.Filme saadeti KG-st, Saaremaa ühisgümnaasiumist (SÜG), Kärla põhikoolist, Tallinna 32. keskkoolist, Läänemaa ühisgümnaasiumist, Rootsist ning osaleb ka eelmise aasta festivali üks laureaate Annemai Sepp.Lühifilme hindavad ehk žüriisse kuuluvad laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, stand-up humorist Mattias Naan, KG vilistlane ja “Aktuaalse kaamera“ monteerija Jako Jõgi ning Balti filmi- ja meediakoolis õppiv Sissel-Maria Mägi. Minifilmigala saab alguse täna kl 18 Kuressaare Linnateatris.Eile toimus vestlushommik näitleja, filmis “November“ peaosa mängiva Jörgen Liigiga. Vestlusele lisas omalt poolt hoogu KG endine õpetaja, ka filmis “November“ osalenud Genadi Noa.Festivali eesmärk on pakkuda noortele võimalust avastada kirg filmikunsti vastu.

Veel artikleid samast teemast »