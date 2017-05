Uudised

Ruhnu kool testis Rüütlis oma laste ujumisoskust

Laupäev, 06. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 06. mai 2017. Ruhnu kooli õpilased nautisid Rüütli hotelli basseinis päeva. FOTO: Kristel Lauk Üleeile hommikul tõi Runö Ruhnu kooli kõik kümme õpilast Kuressaarde Rüütli hotelli basseini ujuma. Kooli direktor Kristel Lauk ütles, et kuigi Ruhnu lapsed elavad poole suvest merevees, oli basseinis näha nende tegelik ujumisoskus.



”Basseinipikkuse ujusid küll kõik ära, ent tase oli kaunis erinev,” tõdes direktor. ”Ujumine ei olnud küll omaette eesmärk, selliseid sõite korraldame oma lastele pigem suletusest väljapääsemise eesmärgil. Valla eelarves on õnneks vahendid olemas.”



Juhuse tahtel juhendati basseinis just samal ajal päästevesti kasutamist, millest ka Ruhnu kümme koolilast osa said. ”See oli täiendav boonus,” ütles Lauk ning lisas, et veel eile hommikul avaldas tema tütar Iti rõõmu, et kursusest osa sai.



Direktori sõnul korraldas merepääste selts küll möödunud suvel Ruhnus õpilastele õppuse merel, aga seekord keskenduti üksnes päästevesti kasutamisele, mistõttu said lapsed kogeda, kui keeruline on vees vesti selga panna ning teadmise, et pelgalt vesti kaasavõtmisest ei piisa.



