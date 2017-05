Uudised

Koidutäht sulges Aurigas uksed

Laupäev, 06. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 06. mai 2017. Kohviku omaniku Koit Kulli sõnul on kohvik alates 1. maist suletud remondi tõttu, ent Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos (pildil) ütles eile Meie Maale, et lepingut Koidutähega pole pikendatud, kuna viimane pole selleks soovi avaldanud.



“Koidutähe asemele tuleb kindlasti uus kohvik. Kes opereerimise enda peale võtab, praegu veel öelda ei saa, kuna läbirääkimised mitme kandidaadiga on veel pooleli. Meie eesmärk on anda ruum parima kvaliteediga teenuse osutajale,” ütles Maaroos. “Lisaks Realiseerimiskeskusele on kohvik Koidutäht vist ainus, kes meiega rendilepingut ei pikendanud ning jätkab oma tegevust kuuldavasti kuskil mujal Kuressaares.”



Eilse tööpäeva jooksul ei õnnestunud Koidutähe omanikku telefoni teel tabada, et keskuse esindaja sõnadele kinnitust saada ning täpsustada, kust kohviku fännid tulevikus Koidutähe leida võiksid. “Koidutähe asemele tuleb kindlasti uus kohvik. Kes opereerimise enda peale võtab, praegu veel öelda ei saa, kuna läbirääkimised mitme kandidaadiga on veel pooleli. Meie eesmärk on anda ruum parima kvaliteediga teenuse osutajale,” ütles Maaroos. “Lisaks Realiseerimiskeskusele on kohvik Koidutäht vist ainus, kes meiega rendilepingut ei pikendanud ning jätkab oma tegevust kuuldavasti kuskil mujal Kuressaares.”Eilse tööpäeva jooksul ei õnnestunud Koidutähe omanikku telefoni teel tabada, et keskuse esindaja sõnadele kinnitust saada ning täpsustada, kust kohviku fännid tulevikus Koidutähe leida võiksid.

Veel artikleid samast teemast »